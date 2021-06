https://cz.sputniknews.com/20210608/jen-teto-vakcine-verim-lide-se-na-slovensku-zacali-ockovat-sputnikem-v-14769911.html

„Jen této vakcíně věřím.“ Lidé se na Slovensku začali očkovat Sputnikem V

„Jen této vakcíně věřím.“ Lidé se na Slovensku začali očkovat Sputnikem V

Lidé na Slovensku se pomalu začínají registrovat k očkování ruskou vakcínou proti koronaviru Sputnik V. Řada z nich jinou vakcínu ani nechce, byť s ní budou... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Slovensko dovezlo prvních sto tisíc dávek Sputniku V již začátkem března. Kvůli politickým patáliím se ale ruskou vakcínou začalo očkovat teprve v pondělí. Zatím na Sputnik čeká zhruba 4,5 tisíce lidí ze 77 tisíců zájemců o očkování, kteří se nechali zaregistrovat.Jedním z míst, kde se začalo očkovat Sputnikem V, je bratislavská Poliklinika cizokrajných nemocí. Prvním, kdo si do sebe nechal vpíchnout ruskou vakcínu, byla učitelka, jež se snaží takto chránit v práci.Dalším místem byla Epidemiologická ambulance v Žilině. Podle slovenského listu Pravda prvním naočkovaným byl poutník Igor, který by pro ruskou vakcínu byl ochotný odcestovat i do Ruska. Ostatně Rusko začalo o očkovacím turismu skutečně uvažovat.Slovensko se tak po Maďarsku stalo druhou zemí Evropské unie, která schválila použití Sputniku V, aniž by čekala na její autorizaci ze strany Evropské lékové agentury (EMA). Ta ruskou vakcínu nadále zkoumá. Zájemce to ale neznepokojuje.Očkování ruskou vakcínou se spouští postupně. V pondělí začal Bratislavský a Žilinský kraj, v úterý se přidal Nitranský kraj, ve čtvrtek přijde na řadu Trenčínský a Banskobystrický kraj. Během budoucího víkendu se spustí očkování Sputnikem V i na východě země. Nutno ovšem dodat, že zájem o ruskou vakcínu je zatím nízký. Jedním z důvodů může být omezení testování nebo skutečnost, že se zatím nepodává pro lidi starší 60 let. Slovenské úřady totiž tvrdí, že ruská strana nedodala potřebné dokumentace, díky kterým by se dalo rozhodnout o očkování starších lidí. Přitom v Rusku se lidé nad 60 let Sputnikem V očkují.Právě ministr financí Igor Matovič, který do Sputniku V vložil značnou část svého politického kapitálu, chce co nejdříve zpřístupnit ruskou vakcínu všem zájemcům.O víkendu slovenský resort zdravotnictví oznámil, že příslušnou dokumentaci od ruského výrobce skutečně obdržel.Podle zveřejněné smlouvy si Slovensko nechalo objednat milion dávek vakcíny. Tu podepsal bývalý ministr zdravotnictví Marek Krajčí (OĽaNO). Nynější šíf resortu Vladimír Lengvarský (za OĽaNO) ovšem prohlásil, že Slovensko nehodlá nakoupit více než 80 tisíc dávek. Příčinou je, že zatím není schválena Evropskou lékovou agenturou.Připomeňme, že dovoz Sputniku V vyvolal na Slovensku politickou krizi a stál Matoviče místo předsedy vlády. V čele kabinetu ho 1. dubna nahradil ministr financí Eduard Heger z Matovičovy strany OĽaNO.Vzhledem k začátku vakcinace ruskou vakcínou slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok (za SaS) uvedl, že Slovensko nejspíše bude vakcínu uznávat pro překročení hranice.

