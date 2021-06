https://cz.sputniknews.com/20210608/jogurt-nebo-dzem-nabizime-varianty-neobvyklych-kombinaci-surovin-pro-michana-vajicka-14763187.html

Jogurt nebo džem? Nabízíme varianty neobvyklých kombinací surovin pro míchaná vajíčka

Míchaná vajíčka s jogurtem nebo jahodovým džemem? Myslíte si, že se k sobě tato kombinace nehodí? Opak je pravdou! Dnes vám nabídneme pět způsobů, jak... 08.06.2021

Míchaná vajíčka jsou jednou z nejjednodušších snídaní, pokud jde o přípravu. Tento pokrm ale vůbec nemusí být nudný. Portál Insider se ptal odborníků na gastronomii na neočekávané a nevšední, ale velmi chutné kombinace ingrediencí, které byste rozhodně měli přidat do tohoto jídla.PestoNick Leahy, šéfkuchař a partner v restauraci Nick's Westside, Insideru prozradil, že pesto je báječným doplňkem míchaných vajec.Připomeňme, že to byl právě recept na vejce s pestem, který se na před pár měsíci proslavil na Tik Toku.Jahodový džemŠéfkuchařka Kelly Senyei, zakladatelka Just a Taste, zase prozradila, že jahodový džem je překvapivě chutným doplňkem míchaných vajec.Stejně tak můžete naservírovat míchaná vejce na toast a ten pak pokapat jahodovým džemem.JogurtPřidání jogurtu může vaše vejce udělat extra krémové a zvýšit jejich chuťový profil. Zkuste proto nahradit mléko ve svých míchaných vejcích dobrým řeckým nebo domácím jogurtem. Před vařením rozšlehejte lžíci nebo dvě jogurtu do vaječné směsi, aby nedošlo k nerovnoměrnému rozložení.Nakrájené kuřePokud potřebujete snídani plnou bílkovin, řešením by mohla být míchaná vejce spolu s nakrájenými kousky kuřete.SalsaPokud jde o přípravu vajec, měli byste také zvážit použití salsy.„Lidé často přidávají salsu do připravených míchaných vajec. Nejlepší způsob, jak přidat salsu, je ale ve skutečnosti ještě před vařením,“ řekla Liz Solomon Dwyerová, zakladatelka a generální ředitelka King David Tacos.Podle ní jsou totiž vejce s příchutí salsy opravdu vynikající. Dwyerová dále doporučila salsu osmažit na několik minut, aby se snížilo množství vody ve směsi, což zesiluje chuť.

