Kardiolog vysvětlil, jak se vyhnout předčasné smrti

Kardiovaskulární systém je klíčem k fyzickému věku organismu, stárnutí přímo závisí na jeho stavu, řekl kardiolog Martin Halle v rozhovoru pro portál focus.de. 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Průchodnost a pružnost cév pomáhá zásobovat všechny buňky těla živinami. Pokud dojde k jejich ucpání, vytvoří se škodlivé usazeniny, které narušují normální fungování celého oběhového systému.Lékař vyjmenoval sedm „faktorů stárnutí“, které negativně ovlivňují lidský organismus. Především upozornil na důležitost správné výživy. Obezita způsobuje poškození vnitřních stěn cév tím, že jsou do krevního řečiště uvolňovány látky, které jsou příčinou zánětlivých procesů.Škodlivý je i cholesterol, protože se ukládá v cévách a ty mohou „tvrdnout“. Cukr ničí ochrannou vrstvu cév a rozpouští buňky a při vysokém tlaku, který se zvyšuje také v důsledku stresu, se zvyšuje riziko prasknutí cévních stěn.Nebezpečné je také kouření. Nikotin vstupuje do krevních cév, ničí vnitřní stěny a zabíjí buňky, následkem čehož mohou vznikat díry a jizvy. Kromě toho může obezita a kouření způsobit chronické zánětlivé procesy v těle.Kardioložka vysvětlila, kdy nízký krevní tlak ohrožuje náš životRuská kardioložka Natalja Gavriljuková již dříve hovořila o zvláštnostech nízkého krevního tlaku.Podle jejích slov je 90/60 milimetrů rtuťového sloupce považováno za relativně nebezpečný tlak. U některých lidí jsou tyto ukazatele normální vzhledem k vlastnostem vegetativního nervového systému. Zejména to platí pro mladé hubené dívky.Pokud však váš krevní tlak prudce poklesne poprvé, je třeba co nejdříve dojet do nemocnice.Okamžitá lékařská péče je nutná k tomu, abychom vyloučili akutní stavy, k nimž patří infarkt, plicní embolie, život ohrožující poruchy srdečního rytmu a cévní mozková příhoda.Gavriljuková uvedla, že předávkování léky na snížení krevního tlaku rovněž vyžaduje urgentní hospitalizaci. To platí pro ty případy, kdy člověk trpící hypertenzí má po velkém množství léků neobvykle nízký tlak. Tento stav může vést k úmrtí.„Hypotenze následkem léků je dost nebezpečná <...> Proto, pokud je pokles krevního tlaku spojen s předávkováním antihypertenzivy, můžeme v takovém případě rovněž hovořit o urgentní hospitalizaci,“ řekla na závěr lékařka.

