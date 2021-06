Klaus: Obviňovat někoho, že je ruským agentem, je znak intelektuálního defektu

https://cz.sputniknews.com/20210608/klaus-obvinovat-nekoho-ze-je-ruskym-agentem-je-znak-intelektualniho-defektu--14776450.html

Pane prezidente, jste ruský agent? Tuhle otázku exprezidentovi Václavu Klausovi položil v rozhovoru pro magazín XANTYPA režisér Jiří Strach, čímž ho hned... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Obecně se Klaus domnívá, že předpoklad o tom, že je ruským agentem, je nesmyslný a absurdní. „Vůbec nevím, co by to mělo znamenat být ruským agentem. Sebemenší kontakt s ruským světem já nemám a ani nevím, s kým bych ho měl navázat,“ tvrdí exprezident. Klaus přitom jasně chápe, že se takové obvinění na jeho adresu objevuje proto, že má odlišný světonázor.Obvinit někoho bez důkazů, že je agentem Ruska, je podle něj znak velmi negativního posunu společnosti směrem k intelektuální degradaci.„Že byl odpor k Sovětskému svazu v průběhu komunismu a těsně po něm, je naprosto jasné. Ale rozumní z nás věděli, že viníkem není Rusko jako národ, ale komunismus jako ideologie a jako společenský systém. Jestli tohle někdo do roku 2021 nedocenil, tak to je intelektuální defekt,“ tvrdí Klaus.Podle něj ale stále existují lidé, kteří se dokonce pyšní svým antikomunismem a mohou říct něco jako: „Já tak nenávidím komunismus, že nečtu ani Dostojevského.“ Takhle uvažovat se podle Klause nesmí a nemůže, neboť podobná přesvědčení nás nepřivedou k normálnímu světu. V poslední době tak podle něj dochází k velmi negativnímu vývoji.„Příčin je tisíc jedna, ale naše politika, beznaděj té naší politiky, je součástí těch příčin v každém případě,“ řekl Klaus.I samotná doba se podle Klause strašlivě změnila. „Zdrzla. Zhrubla. Doba od šedesátých let je absolutním útokem na jakoukoli hierarchičnost společnosti. Všechno je dovoleno, všechno se může, chybí jakýkoli respekt k čemukoliv. To je objektivní fenomén, který nastal. Na celém světě nechci říci, ale na celém Západě,“ zdůraznil.V neposlední řadě Klaus podotkl, že ztráta téhle duchovní stránky věci je nyní charakteristickým rysem společnosti Západu.

