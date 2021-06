Meghan Markleová prý „stáhla ocas mezi nohy“ a prosí Kate Middletonovou o pomoc

https://cz.sputniknews.com/20210608/meghan-markleova-pry-stahla-ocas-mezi-nohy-a-prosi-kate-middletonovou-o-pomoc-14772261.html

Meghan Markleová se bojí, že skandální rozhovory, které poskytla se svým chotěm princem Harrym, mohou mít neblahou dohru. Proto podle zdrojů deníku Mirror... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Bulvární deník Mirror se dozvěděl, že vévodkyně ze Sussexu Meghan si teprve nedávno uvědomila, jaký vliv Kate Middletonová v britské královské rodině má. Proto se podle informovaného zdroje za ní vydala „se staženým ocasem mezi nohama“.V minulosti podle zdroje Meghan podcenila vliv Kate a nyní chce tuto chybu napravit. Právě manželka prince Williama totiž může situaci zachránit.Kate údajně nechce být do sporů zatažena, ale zároveň by byla ráda, aby se vše vyřešilo. Podle zdroje Kate může poradit Meghan a Harrymu pouze to, aby navždy přestali se svými „veřejnými výlevy“.Minulý měsíc princ Harry ve filmu na Apple TV+ šokoval svět dalším útokem na královskou rodinu, kterou obvinil z „naprostého zanedbávání“ a „šikany“. Vévoda například řekl, že on a vévodkyně ze Sussexu byli vystaveni takové úrovni obtěžování na sociálních médiích, že se cítil „naprosto bezmocný“ a předpokládal, že mu jeho rodina pomůže. Jenže nestalo se tak. Místo toho narazil na naprostou lhostejnost.Svůj dřívější život přirovnal k filmu Truman Show z roku 1998, kde hlavní postava ztvárněná Jimem Carreyem celý svůj život žije v reality show.Zároveň Harry řekl, že nikoho neobviňuje. Podle něj nejspíše trpěli i jeho rodiče a on nechce, aby trpěly i jeho děti. „Postarám se o to, abych tento kruh rozbil,“ řekl.Dříve se v médiích psalo, že po tomto posledním rozhovoru královská rodina již nebude tolerovat podobné útoky na královskou rodinu. Královna Alžběta II. je údajně hluboce zneklidněna velmi osobními útoky vévody ze Sussexu na královskou rodinu. Uvažuje se, že veškeré vztahy s Harrym budou zcela zmrazené.

