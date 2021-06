https://cz.sputniknews.com/20210608/merkelova-promluvila-o-ochrane-klimatu-mysli-si-ze-se-toho-dela-malo-a-je-cas-na-opravdove-zmeny-14773940.html

Merkelová promluvila o ochraně klimatu. Myslí si, že se toho dělá málo a je čas na opravdové změny

Merkelová promluvila o ochraně klimatu. Myslí si, že se toho dělá málo a je čas na opravdové změny

Německá kancléřka Angela Merkelová se digitálně zúčastnila výroční konference Rady pro udržitelný rozvoj (RNE), která působí jako nezávislý poradní orgán... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-08T18:27+0200

2021-06-08T18:27+0200

2021-06-08T18:27+0200

svět

klima

klimatický systém

ochrana

angela merkelová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1164/41/11644116_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e1b747a3caae90ce7fa9a497755631f8.jpg

Angela Merkelová prohlásila, že chce, aby se dvacátá léta stala desetiletím udržitelnosti. Dodala také, že je na čase přejít k opravdovým změnám.Podle jejího názoru navíc nyní svět žije na úkor mladších a budoucích generací. To je však špatně.Přesouváním problémů se totiž nic neřeší. Navíc je dle jejího názoru důležité, aby se děti, které se dnes narodí, měly dobré šance, že se dožijí roku 2100.Merkelová navíc v této souvislosti poznamenala, že na problém generační nespravedlnosti upozornil německý ústavní soud. Ten totiž v tomto roce zákonodárcům nařídil jasněji definovat cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Vláda v reakci na toto nařízení letos v květnu schválila nový plán, podle něhožSRN dosáhne rovnováhy mezi emisemi skleníkových plynů a jejich neutralizací v roce 2045. To je o pět let dříve, než se původně zamýšlelo.Investice do ekologických opatřeníZa zmínku stojí i to, že německá vláda chce v příštích dvou letech investovat osm miliard eur (204 miliard korun) do ekologických opatření v ocelářství a v chemickém průmyslu, stejně jako do ekologické výroby vodíku. Z toho chce Evropská unie, kromě solárních a větrných elektráren, udělat jeden z pilířů výroby čisté energie místo spalování fosilních paliv. Nutno zmínit, že Německo není v této cestě samo. Na vodík jako na jednu z cest k uhlíkové neutralitě totiž sází i administrativa amerického prezidenta Joea Bidena. Jeho zmocněnec pro otázky klimatických změn John Kerry, který na úterní digitální konferenci vystoupil s krátkým projevem, prohlásil, že v této oblasti chtějí USA s EU úzce spolupracovat. Dodejme, že tzv. čistou energetikou se zabývá i soubor doporučení a návrhů Rady pro udržitelný rozvoj, který byl vypracován společně s odborníky z německé akademie věd Leopoldina. Dokument, jenž RNE poskytla Merkelové, uvádí, že jen k uhlíkové neutralitě průmyslu je zapotřebí čtyřnásobné množství energie z obnovitelných zdrojů, než je tomu dnes. To podle předsedy rady Wernera Schnappaufa jasně svědčí o tom, jak rozsáhlá energetická změna, včetně rozvodných sítí, Německo v budoucích letech čeká.

Masunta nejosvícenější, o 2,64 levelu nad Kosmo Olinkou ČR se na emisích EU podílí jen 5ti %. Exhalace automobilů jsou stále dolů. ale letadla, snad hovězí dobytek, některé průmyslové podniky mají rezervy. A zejména Čína a USA. Jistě i některé další země, jako třeba africké, Indie. 5

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

klima, klimatický systém, ochrana, angela merkelová