https://cz.sputniknews.com/20210608/muzou-si-krym-akorat-malovat-zenisek-chtel-podporit-ukrajinu-ale-schytal-od-cechu-14772944.html

„Můžou si Krym akorát malovat.“ Ženíšek chtěl podpořit Ukrajinu, ale schytal od Čechů

„Můžou si Krym akorát malovat.“ Ženíšek chtěl podpořit Ukrajinu, ale schytal od Čechů

Bývalý místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek na svém Twitteru ocenil nové dresy ukrajinského národního týmu na Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 (EURO 2020) s... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-08T17:29+0200

2021-06-08T17:29+0200

2021-06-08T17:29+0200

svět

euro 2020

maria zacharovová

marek ženíšek

fotbal

dmitrij peskov

krym

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/14771894_0:22:3077:1752_1920x0_80_0_0_28e8125270a9e4ef9337a51e0f762319.jpg

„Rusku se nelíbí, že si Ukrajina dala na své fotbalové dresy svou mapu zahrnující i Krym. Každý den má Rusko s něčím problém. A jako obvykle je mimo. Krym patří Ukrajině. Je tedy zcela normální, že jej má Ukrajina na dresu,“ napsal Ženíšek a přidal fotografie žluté-modrého dresu ukrajinského týmu s bílým obrysem země, který zahrnuje i Krym.Nesouhlasných komentářů pod jeho příspěvkem však bylo mnohem víc než těch, které s politikem souhlasily.„Omyl. Krym už je opět součástí RF,“ napsal jeden uživatel.„Ukrajina si může Krym akorát malovat,“ dodal další.„Až si dají Maďaři na dres mapu Maďarska, nebude se to líbit nejen Slovákům,“ uvedl komentující a přidal mapu Rakouska-Uherska před Trianonskou smlouvou.Dresy s Krymem a nacionalistickými heslyŽeníšek tak reagoval na nedávnou prezentaci podoby dresů, které bude ukrajinský národní tým nosit v průběhu EURO 2020, která vyvolala zvláštní rezonanci v souvislosti s vyobrazenými hranicemi Ukrajiny. Silueta státu zahrnuje poloostrov Krym, který je od roku 2014 součástí Ruska, což ukrajinská strana neuznává. Obrys také geograficky zahrnuje území samozvaných Doněcké a Luganské lidové republiky. Obsahuje také slogany s nacionalistickými nápisy „Sláva Ukrajině. Hrdinům sláva“.Podle něj obrys „dodá hráčům sílu, protože budou bojovat za Ukrajinu“.Zmiňme, že podobu dresů v pondělí schválila evropská fotbalová asociace UEFA. Ruská reakceV Rusku byl nový dres ukrajinských fotbalistů označen za politickou provokaci.Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharovová poznamenala, že slogan „Sláva Ukrajině. Hrdinům sláva“ je spojen s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA - zakázána v Ruské federaci pozn.) a vůdcem ukrajinských nacionalistů Stepanem Banderou a jejich zločiny během 2. světové války.Podle Zacharovové chce Kyjev tento slogan distancovat od nepohodlného původu a naplnit ho novým pozitivním významem.Dresy zároveň označila za „iluzi nemožného“.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že výběr ukrajinských dresů je výsadou organizátorů turnaje. Na otázku, zda by ukrajinská výstroj mohla způsobit problémy, pokud by se Ukrajina a Rusko utkaly ve vyřazovací fázi turnaje, Peskov odpověděl: „Sport je sport a my se musíme umět nad podněcování nenávisti mezi Rusy a Ukrajinci povznést.“Mistrovství Evropy ve fotbale, odložené z důvodu pandemie z roku 2020, se bude konat v 11 evropských městech, včetně ruského Petrohradu, od 11. června do 11. července 2021. Národní tým Ukrajiny ve skupinové fázi bude hrát s týmy Rakouska, Nizozemska a Severní Makedonie. Ve čtvrtfinále se přímo utkají dva nejlepší týmy z každé skupiny a také čtyři nejlepší týmy z řad těch, které ve svých skupinách obsadily třetí místa.Krym se stal ruským regionem po referendu konaném na jaře 2014, ve kterém 96,77 % voličů Krymu a 95,6 % obyvatel Sevastopolu hlasovalo pro připojení poloostrova k Rusku. Kyjev považuje Krym za své, ale dočasně okupované území. Ruské orgány opakovaně uvedly, že obyvatelé Krymu demokraticky a v plném souladu s mezinárodním právem hlasovali pro znovusjednocení s Ruskou federací.

https://cz.sputniknews.com/20210605/kdo-s-tim-prisel-prehlidka-tech-nejneobvyklejsich-soch-slavnych-sportovcu-14740832.html

2

krym

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro 2020, maria zacharovová, marek ženíšek, fotbal, dmitrij peskov, krym, rusko, ukrajina