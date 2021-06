https://cz.sputniknews.com/20210608/na-ockovani-chce-do-ruska-prijet-nekolik-tisic-cizincu-14766769.html

Na očkování chce do Ruska přijet několik tisíc cizinců

Na očkování chce do Ruska přijet několik tisíc cizinců

Několik tisíc cizinců je připraveno přiletět do Ruska, aby se nechali očkovat ruskou vakcínou proti koronaviru Sputnik V, uvedla výkonná ředitelka Asociace... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-08T09:25+0200

2021-06-08T09:25+0200

2021-06-08T09:25+0200

svět

sputnik v

turismus

očkování

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/13402058_0:74:1201:749_1920x0_80_0_0_cecffbb1b442a65657d95e103473eee4.jpg

Lomidze v komentáři pro Sputnik při Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru 2021 uvedla, že očkovací turismus může být v Rusku zaveden v průběhu měsíce. V první řadě může být zahájen s těmi zeměmi, se kterými Rusko již obnovilo letecké spojení, v současné chvíli je to 43 států.Ruský prezident Vladimir Putin při vystoupení na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru vládě nařídil, aby projednala otázku organizace platného očkování proti koronaviru v Rusku pro cizince. Podle něj Ruská federace může cizincům umožnit, aby do Ruska přijeli a nechali se očkovat.Náklady na očkovací zájezdyNáklady na očkovací zájezdy do Ruska se mohou pohybovat pro zahraniční turisty od 700 dolarů, včetně ubytování a konzultací, řekl Sputniku prezident Ruského svazu cestovního ruchu Andrej Ignaťjev.V srpnu 2020 zaregistrovalo ruské ministerstvo zdravotnictví první vakcínu na světě proti covidu-19, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Vakcína dostala název Sputnik V. V Rusku byly vytvořeny také následující vakcíny proti covidu-19: EpiVacCorona ze Státního vědeckého centra virologie a biotechnologie Vektor při Rospotrebnadzoru a vakcína CoviVac, vyvinutá Vědeckým centrem M. P. Čumakova Ruské akademie věd. Začátkem května byla oznámena registrace čtvrté ruské vakcíny - Sputnik Light.

https://cz.sputniknews.com/20210607/v-rusku-byly-spocitany-naklady-na-vakcinacni-zajezdy-pro-cizince-14761468.html

1

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik v, turismus, očkování, rusko