https://cz.sputniknews.com/20210608/naockovat-a-pak-zahulit-washington-nabizi-jointy-zdarma-za-vakcinaci-proti-koronaviru-14768418.html

Naočkovat a pak zahulit. Washington nabízí jointy zdarma za vakcinaci proti koronaviru

Naočkovat a pak zahulit. Washington nabízí jointy zdarma za vakcinaci proti koronaviru

S netradičním nápadem, jak motivovat lidi k očkování proti koronaviru, přišly úřady amerického státu Washington. Každý, kdo si nechal vpíchnout alespoň jednu... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-08T14:37+0200

2021-06-08T14:37+0200

2021-06-08T14:37+0200

svět

koronavirus

vakcína

washington

marihuana

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/14768515_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_4e3ae52716119f225612319783ffd48d.jpg

Za iniciativu je odpovědná Rada pro alkohol a konopí. Ta umožnila maloobchodníkům s marihuanou rozdávat jointy zdarma těm, kdo se v jejich výdejně nechal očkovat proti covidu-19. Program je tudíž podmíněn tím, aby u sebe prodejci marihuany organizovali očkovací centrum.Tato iniciativa přišla po „mnoha žádostech“ ze strany autorizovaných prodejců konopí. Program začal platit v pondělí, ale bude trvat necelý týden. Zahulit si zdarma bude možné až do 12. června. Přitom platí pravidlo jednoho jointu na očkovaného zákazníka.I další státy v USA se snaží povzbudit očkovací kampaň různými pobídkami. Ohio, New York, Maryland, Colorado a Kalifornie se vydaly cestou vakcinačních loterijních programů. Každý, kdo se naočkuje, může vyhrát peníze a další ceny. Západní Virginia se stala posledním státem, který minulý týden zahájil loterijní kampaň. Hlavní cenou je 1,6 milionu dolarů. Další výherci mohou dostat plné stipendium na jakoukoli vysokou školu ve státě, doživotní licenci na lov a rybaření, ale i lovecké zbraně.I stát Washington má vlastní loterii, kde je hlavní cenou milion dolarů a další ceny ve výši 250 tisíc dolarů. Každý, kdo dostal vakcínu, se automaticky zapsal do loterie. První výherce bude oznámen ve středu.Prozatím bylo naočkováno téměř 70 % obyvatel Washingtonu. Až tato hranice bude dosažena, stát se po pandemii zcela otevře. Celkem je ve Spojených státech naočkováno 139 milionu lidí neboli přes 42 % obyvatelstva.I v dalších zemích se úřady snaží povzbudit očkování. V indickém městě Rádžkót například ženám nabízejí zlaté piercingy do nosu zdarma. Mužům zase nabízejí ruční mixér. V provincii Čiang Mai na severu Thajska místo peněžitých cen lákají k očkování možností výhry mladé krávy. Připomeňme, že se minulý ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger nechal slyšet, že motivací k očkování má být cestování a sportovní či kulturní akce.

https://cz.sputniknews.com/20210608/na-ockovani-chce-do-ruska-prijet-nekolik-tisic-cizincu-14766769.html

2

washington

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, vakcína, washington, marihuana, usa