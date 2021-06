Nizozemský soud odhalil výpovědi svědků v případu MH17

Připomeňme, že dne 7. června začalo v Nizozemsku slyšení o případu havárie MH17. Tento týden soud projednává obecné otázky spojené s vyšetřováním a materiály o případech, včetně údajů poskytnutých nizozemskou prokuraturou.Nicméně, nizozemská prokuratura odmítla upřesnit, zda svědci viděli samotné odpálení rakety v den havárie letu MH17 na východní Ukrajině, nebo pouze kouř po ní. Odkazovala se na skutečnost, že v této fázi je spis předložen soudu.Podle jejích slov ale 12 svědků tvrdí, že slyšelo „podivný zvuk“ a výbuch, zatímco 11 svědků poukázalo na výbuch a stopu kouře na obloze v den tragédie. Svědci rovněž uvedli, že dříve toho dne pozorovali transport raketového systému protivzdušné obrany Buk.Připomeňme, že soudní proces ohledně případu havárie MH17 v Nizozemsku začal 9. března 2020. Figurují v něm čtyři obžalovaní - Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskyj, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Pulatov je v soudním procesu zastoupen mezinárodní skupinou složenou ze dvou nizozemských a jednoho ruského právníka. Zbytek podezřelých je souzen v nepřítomnosti.Havárie boeingu letu MH17Malajsijský boeing letu MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur havaroval 17. července 2014 v okolí Doněcka. Na palubě bylo 298 lidí, nikdo nepřežil. Kyjev obvinil z katastrofy domobrance, ti prohlásili, že nemají prostředky, jež by umožnily sestřelit letoun v takové výšce. Společný tým vyšetřovatelů, který pod vedením generální prokuratury Nizozemska vyšetřuje okolnosti pádu bez pomoci Ruska, představil průběžné závěry. Vyšetřování tvrdí, že boeing byl sestřelen z protileteckého raketového systému Buk patřícího 53. protivzdušné raketové brigádě ruské armády z Kursku.Náměstek generálního prokurátora RF Nikolaj Vinničenko v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že ruská strana předala Nizozemí nejen data z ruských radarů, ale také dokumentaci svědčící o tom, že raketa Buk, jež zasáhla boeing, patřila Ukrajině a byla vypuštěna z území kontrolovaného Kyjevem, vyšetřovatelé však tyto informace ignorovali. Přitom první den zasedání obžaloba přiznala, že obdržela a zkoumá data ruské prokuratury.Ministerstvo zahraničí RF učinilo prohlášení, že obvinění vyšetřovatelů z účasti Ruska na pádu malajsijského boeingu nejsou ničím podložena a vzbuzují politování, že vyšetřování je předpojaté a jednostranné.Ruský prezident Vladimir Putin připomněl, že Rusku zabránili v účasti na vyšetřování havárie letadla na východě Ukrajiny a že Moskva může uznat výsledky vyšetřování pouze v tom případě, když se ho plně zúčastní. Všechny rakety, motor které ukázala holandská komise vyšetřující pád MH17, byly zlikvidovány po roce 2011, informovalo ruské ministerstvo obrany.Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov nejednou prohlásil, že Moskva rozhodně popírá obvinění z účasti na pádu malajsijského boeingu.

Případ MH17 by mohl mít zajímavou dohru. Osm anonymních svědků totiž uvedlo, že v den havárie letu MH17 na východní Ukrajině vidělo odpálení rakety, a to soudě... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Nizozemský soud odhalil výpovědi svědků v případu MH17

© Sputnik / Andrey Stenin Přejít do fotobanky Místo havárie MH17 © Sputnik / Andrey Stenin / Přejít do fotobanky

Sledujte nás na

Případ MH17 by mohl mít zajímavou dohru. Osm anonymních svědků totiž uvedlo, že v den havárie letu MH17 na východní Ukrajině vidělo odpálení rakety, a to soudě dle kouře na obloze. Na úterním slyšení to prohlásila soudkyně Helein Kerstens-Fockensová. Soudkyně ale nezmínila jediného svědka, který by viděl, jak byla raketa vypálena z raketometu Buk.