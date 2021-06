https://cz.sputniknews.com/20210608/o-prazdninach-budeme-i-na-pivo-chodit-s-testem-rika-havlicek-14768816.html

O prázdninách budeme i na pivo chodit s testem, říká Havlíček

O prázdninách budeme i na pivo chodit s testem, říká Havlíček

Vicepremiér Karel Havlíček upozorňuje, že v případě další vlny koronaviru by zůstaly obchody a restaurace otevřené, ale pro takový případ je připravován... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

„Před tím, než by se restriktivně cokoli uzavíralo, tak ve spolupráci s podnikatelskými svazy připravujeme režim, kterému říkáme Bezpečná provozovna. Už nyní se realizuje v restauracích a dané provozovny, než dostanou certifikát, musí splnit šest požadavků na hygienické bezpečí. Jsou to například rozestupy u toalet, dezinfekce všeho charakteru včetně rukavic při roznosu jídla nebo možnost platit kartami. A tyto bezpečné provozovny by pak nebyly v té první vlně, kdyby se náhodou zase muselo znovu zavírat,“ vysvětlil.Na základě vládního rozhodnutí dochází k řadě změn během následujících dnů a týdnů. Ve školách (kromě Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje) již od úterý 8. června nemusí mít žáci ani učitelé ve třídách roušky nebo respirátory. O přestávkách a ve společných prostorách však povinnost nosit roušku zůstává.Není nutné nosit roušku v kanceláři na svém pracovním místě.Kulturní akce a restauraceNa kulturních akcích může být od 8. června tisíc diváků uvnitř a dva tisíce venku. Vždy však může být zaplněna pouze polovina hlediště, a to uvnitř i venku.Od 14. června by kapacita diváků venku měla být bez omezení.Diváci však každopádně musí mít masky a prokázat se buď certifikátem o očkování, negativním testem, či dokladem o prodělání nemoci covid-19.Zákazníci v restauracích se zřejmě budou muset prokazovat testem i o prázdninách.Jak bude vypadat situace v létě, naznačil v rozhovoru pro noviny MF Dnes vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.Dokonce i o prázdninách budeme muset podstupovat testování například pro návštěvu restaurací. „Vypadá to, že zákazníci se budou muset testovat v restauracích nebo v posilovně i přes prázdniny. Důležitá věc je, že vyžadované testy by se měly do všech provozoven sjednotit,“ řekl.V létě by se podle jeho slov mohlo také provádět očkování ve firmách. „Musíme jen s kraji vyhodnotit, že mají všude dostatek vakcín, aby firemní centra neodsávala dávky z dnešních očkovacích míst. Třeba Moravskoslezský kraj už začíná budovat centra u klíčových fabrik. Definitivní rozhodnutí bude na ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi,“ sdělil vicepremiér.

