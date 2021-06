https://cz.sputniknews.com/20210608/obejmete-mikrovlnnou-troubu-sefkuchar-se-podelil-o-genialni-tip-na-bramborovou-kasi-14764766.html

„Obejměte mikrovlnnou troubu.“ Šéfkuchař se podělil o geniální tip na bramborovou kaši

„Obejměte mikrovlnnou troubu.“ Šéfkuchař se podělil o geniální tip na bramborovou kaši

Pokud vás myšlenka na to, že budete muset umýt několik hrnců, sít a bramborových šlehačů, odradí od přípravy kaše doma, pak si doslova zamilujete tento tip. 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Populární americký šéfkuchař David Chang byl označen za velmi „skromného“ poté, co sdílel recept na bramborovou kaši, který šetří čas a ušetří vás zbytečného nepořádku.Šéfkuchař totiž na internetu sdílel klip, v němž připravuje toto snadné jídlo z brambor, přičemž to dělá jen jednou rukou a druhou vše natáčí.Na záběrech Chang připravuje kaši pouze pomocí jediné misky, která je vhodná k použití v mikrovlnné troubě, a to za pouhých 15 minut. A to vše bez nutnosti loupání, krájení nebo vaření.Virální video začíná tím, že šéfkuchař ohřívá misku celých, neoloupaných brambor „po dobu 12 minut“ v mikrovlnce.„Kdybych je předem nakrájel na menší kousky, pravděpodobně by mi to trvalo sedm až osm minut,“ vysvětluje. „Jsou perfektně uvařené a to jsem nepoužil žádnou vodu. Nemusel jsem používat ani cedník, nic jsem neudělal. Vlastně jsem ani nepřidal sůl, protože to nemělo smysl,“ nechal se slyšet.Po ohřátí v mikrovlnné troubě dotyčný přidal máslo, kousek smetany a koření a vše dobře promíchal.Chang také poukazuje na to, že tato metoda ho mimo jiné ušetří i tomu, že by musel směs smetany a másla ohřát na určitou teplotu. Brambory jsou totiž „tak horké, že jen přidáním tohoto se ochladí a lze je ihned podávat“.Nakonec šéfkuchař svůj tip uzavírá následujícím sdělením: „Takhle v restauracích nevařím, ale mikrovlnná trouba je v podstatě nejlepší parní trouba všech dob a je to neuvěřitelně snadný způsob, jak připravovat věci. Používám ji každý den, několikrát denně.“Šéfkuchař celý klip popsal slovy: „Tohle se stane, když vaříte pomocí budoucí technologie. Obejměte mikrovlnnou troubu.“ Tím nabádá fanoušky, aby pochválili jeho vychytávku.To však není vše. Před několika týdny Chang sdílel další poučný klip, v němž se věnoval loupání a krájení brambor pro rychlejší vaření a hladší povrch.„Není možné, abyste připravili rychlejší bramborovou kaši. V žádném případě,“ říká v klipu a dodává: „Bude to jedna z nejlepších bramborových kaší, které kdy uděláte, to vám slibuji.“

