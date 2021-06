https://cz.sputniknews.com/20210608/odbornici-uvedli-osm-priznaku-nevylecitelne-choroby-strev-14762396.html

Odborníci uvedli osm příznaků nevyléčitelné choroby střev

Horečka, únava a poruchy stolice jsou příznaky chronického onemocnění střev, ulcerózní kolitidy. Jaké jsou příčiny nemoci a varianty jejího průběhu, vysvětlili... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

Chronické onemocnění je doprovázeno výskytem vředů na sliznici tlustého střeva, poté se může rozšířit do tenkého střeva. Nejčastěji se zastaví při přechodu do tenkého střeva, ale v některých případech se mohou zanítit všechny stěny.Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje u lidí ve věku 25-35 let a je nevyléčitelné, říkají odborníci. Současné léky jsou schopné eliminovat zánětlivé příznaky, dokonce i remise je možná, když se onemocnění zastaví v aktivním stádiu.Při progresi onemocnění však mohou nastat dlouhodobé komplikace. Pacienti s ulcerózní kolitidou navíc nejsou imunní vůči recidivě a náhlému zhoršení při absenci příznaků.K příčinám patří genetika, ačkoli ulcerózní kolitida není dědičným onemocněním, infekce a oslabení imunitního systému, ale také psychologický faktor.Mezi běžné příznaky patří bolest v levé dolní části břicha, potíže se stolicí, horečka, únava, vyčerpání, anémie, někdy nevolnost a zácpa.Výskyt doprovodných kožních onemocnění, zánětů očí nebo bolesti kloubů není u lidí s ulcerózní kolitidou běžný. V některých případech pacienti snadno snášejí kolitidu, aniž by si tohoto onemocnění vůbec všimli.Co se stane s vašimi střevy, pokud budete neustále jíst kaši?Odbornice na výživu Kamilla Timošenková již dříve na svém Instagramu důrazně doporučovala zahrnout do každodenního jídelníčku kaši. Zdůraznila, že obiloviny pomáhají při všech onemocněních trávicího systému. Poznamenala, že pomalé sacharidy obsažené v tomto jídle přispívají k plynulé a dlouhodobé produkci inzulínu slinivkou. U syndromu podrážděného tračníku navrhuje Timošenková přidat vařené pšeničné otruby.Lepek, který se nachází v prosu a ovesných vločkách, není zdraví škodlivý. Dietoložka doporučuje omezit ostatní potraviny, které ho obsahují, například pečivo, housky a průmyslově zpracované potraviny.Odbornice také upozornila na skutečnost, že lidé s nesnášenlivostí mléčných výrobků by se měli zříci kaše. Kromě toho by podle jejího názoru měla být kaše za normálních okolností vařena ve směsi z 2/3 vody a 1/3 mléka, které se přidá na konci.V případě střevních potíží lékařka doporučuje konzumaci tekuté rýžové kaše. Ovesné vločky jsou také užitečné při onemocněních gastrointestinálního traktu. Pohanka obsahuje hodně rostlinných bílkovin.Závěrem odbornice uvedla, že kaše by měla být vařena z obilovin a neměly by se používat instantní sáčky, protože jsou průmyslově zpracovanou potravinou. Aby bylo jídlo sytější, můžete do kaše přidat vejce nebo tvaroh.

