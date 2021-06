https://cz.sputniknews.com/20210608/prisaha-se-dere-nahoru-co-si-o-tom-myslet-14774170.html

Přísaha se dere nahoru. Co si o tom myslet?

Přísaha se dere nahoru. Co si o tom myslet?

08.06.2021

Tak tohle čekal málo kdo. Fanoušci politických klání nesledují sprint Pirátů a STANU, koalice Spolu a hnutí Andreje Babiše ANO, ale vytrvalostní běh hnutí Přísaha bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky Roberta Šlachty.Poprvé předvolební průzkumy zachytily, že by se Přísaha mohla dostat přes pětiprocentní hranici potřebnou pro zvolení do Poslanecké sněmovny. Našlápnuto má velmi zajímavě.V porovnání s dubnovým šetřením získalo hnutí o 2,5 procentního bodu navíc. „Sbírá voliče především hnutí ANO a SPD, mezi nevoliči a částečně i mezi Piráty,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce k posunu analytik společnosti Kantar Ondřej Ryboň, která průzkum pro Českou televizi vyhotovila.Zkusme si to rozklíčovat. Přísaha cílí na nespokojené občany, kteří vidí, že v republice není spravedlnost, není naděje a chtějí zlepšení od neokoukané tváře. To jsou ty preference SPD a Pirátů.A co to ANO? Tak to je zklamání z vládní politiky. Zklamání z toho, že Andrej Babiš nesplnil sliby, se kterými do politiky šel. Ačkoliv je to velmi bohatý muž, u něhož se předpokládalo, že je korupce vyloučena, tak se za ním a jeho muži táhne plno korupčních skandálů.Všechny tři strany mají také jedno společné: vymezovaly se a dvě se stále vymezují proti tradiční politice. I to je stejný jmenovatel Přísahy.Český občan chce zjevně změnu. Proto sociální demokracie padá do nižší politické ligy a na její místo může přijít Šlachtova Přísaha. A to i při tradiční nechuti Čechů k policii. Šlachta důvěru má, a ta stále roste.Šlachta je brán jako ten, kdo podtrhl pod vládou Petra Nečase stoličku. Kdo má odvahu postavit se mocným. Jenže to má taky háček. To není politický program, ale seznam zásluh. Na tom se dá vybudovat osobní prezentace, ale ne transparentní politické hnutí. Na to pozor.O vzestupu popularity hnutí Přísaha Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Trend několika posledních průzkumu různých agentur tomu napovídá, takže nejde o úplné překvapení. Spíš o potvrzení skutečnosti, že prakticky každé sněmovní volby přinášejí určitá překvapení, např. právě ve formě zrodu nového relevantního politického subjektu s parlamentní účastí. Letos tomu nahrává mimořádná společenská situace ovlivněná koronavirovou krizí a ztrátou voličské důvěry ve vládu resp. v nejsilnější vládní subjekt, hnutí ANO, kdy mnoho voličů hledá novou alternativu. A z toho právě těží Přísaha a Robert Šlachta,“ míní renomovaný politolog.V čem tkví Šlachtova popularita? Je to tím, že má pověst nefalšovaného bojovníka s korupcí a politiky? Ale to už tady bylo.„Ano. Je pravda, že něco podobného zde bylo, např. ve volbách v roce 2010 v podobě Radka Johna a Věci veřejných, ale Robert Šlachta je v tomto smyslu mnohem silnější a autentičtější, jako bývalý dlouholetý šéf Útvaru pro boj s organizovaným zločinem, který se, obrazně řečeno, nezastavil ani přede dveřmi Úřadu vlády. Pak je tu jeho asketismus, až demonstrativní oddanost práci a službě a nimbus naprosto neúplatného policajta i politika, který před nikým „neuhne“. A nepochybně zde existuje společenská poptávka po tom, aby v nejvyšší politice někdo takový byl. Někdo, kdo nebude „jako ono“.Navíc Šlachta se od počátku roku denně věnuje osobní kampani, dle informací na webu Přísahy navštívil již přes 80 měst a obcí, kde osobně hovořil s lidmi. To je velmi podstatné," říká pan Doležal.Jak je možné, že Přísaha má vyšší preference než ČSSD? Hamáček řídí ministerstvo vnitra, je „vrchní policista“.„Jana Hamáčka si s policií a bojem proti zločinu nikdo nespojuje - a když, tak jen v negativních souvislostech. Všechno v poslední době překrývají jeho nevěrohodná a často se měnící vyjádření okolo jeho cesty-necesty do Ruska A sociální demokracie se už delší dobu pohybuje na sestupné dráze, v pozici politického lůzra a poraženého, který ať nyní udělá cokoli, vždy další voliče ztratí.K tomu přistupují spory ve straně i v jejím vedení a pád na mimoparlamentní dno bude zřejmě neodvratný a tvrdý. Otázkou je, jestli pak ještě bude možný a proveditelný odraz od tohoto dna,“ říká expert.Očekáváte, že preference Přísahy budou růst?„Troufl bych si odhadnout, že ještě ano. Přísaha totiž dle posledního průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi oslovuje voliče z obou hlavních – a protichůdných – politických táborů.A to jak na jedné straně voliče ANO a SPD, tak i na straně druhé zklamané voliče Pirátů. Kromě toho Robert Šlachta získal do svého týmu další osobnosti: např. děkana 1. lékařské fakulty UK Praha a exnáměstka ministra zdravotnictví Aleksi Šeda anebo šéfa Asociace obranného průmyslu a někdejšího prezidentského kandidáta Jiřího Hynka pro oblast obrany a bezpečnosti.Není dokonce vyloučeno, že se hnutí Přísaha může po volbách stát oním pověstným jazýčkem na vahách, který rozhodne o podobě a složení budoucí vlády," říká politolog Tomáš Doležal.

