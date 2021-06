https://cz.sputniknews.com/20210608/reaganuv-byvaly-poradce-vyzval-bidena-aby-uzavrel-dohodu-s-putinem-14773575.html

Reaganův bývalý poradce vyzval Bidena, aby uzavřel dohodu s Putinem



USA by měly uzavřít dohodu s Ruskem, protože je nepravděpodobné, že by izolace a konfrontace s ním učinily svět bezpečnějším, a sblížení mezi Moskvou a... 08.06.2021

Autor se domnívá, že Joe Biden by se mohl stát současným Richardem Nixonem.„Může obrazně řečeno ‚jet do Ruska‘ (summit se koná ve Švýcarsku) a stabilizovat vztahy, které jsou příliš důležité na to, abychom je úplně zničili,“ uvedl Bandow.Nejprve se musí Moskva a Washington dohodnout na nezasahování do voleb, přičemž podle autorova názoru na tom mají USA mnohem větší vinu než Rusko, a také na zákazu „operací“ v kybernetickém prostoru. Evropské země musí dodržovat tytéž zásady.Jako jednu z důležitých podmínek uvedl expert ukončení expanze NATO.Na závěr bývalý zvláštní poradce amerického prezidenta poradil ruskému a americkému prezidentovi, aby se dohodli na „nějakém druhu obchodu“, například v oblasti boje proti terorismu nebo v otázce vztahů s několika blízkovýchodními a latinskoamerickými zeměmi. Jde o Kubu, Venezuelu, Sýrii, Libyi a další.Co očekává ruské ministerstvo zahraničních věcí od setkání Putina s BidenemCelá řada otázek souvisejících s organizací summitu Vladimira Putina a Joea Bidena je v pokročilé fázi vývoje, řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.Rusko-americký summit je naplánován na 16. června v Ženevě.„Připravujeme se k summitu velmi pečlivě. Řada otázek je v pokročilé fázi zpracování,“ odpověděl Rjabkov na otázky novinářů ve Státní dumě. Rusko doufá, že výsledek setkání prezidentů Ruské federace a Spojených států Vladimira Putina a Joea Bidena povede k posunu vpřed v oblasti strategické stability a stabilizaci vztahů s USA, dodal.Uvedl také, že v této oblasti nelze nadále přešlapovat na místě, je nutné nakonec postupovat strukturovaně, systematicky a pravidelně. Rjabkov vyjádřil naději, že po summitu „bude možné zajistit alespoň stabilizaci vztahů se Spojenými státy“.Během setkání budou prezidenti Ruské federace a USA Vladimir Putin a Joe Biden hovořit na téma Ukrajiny a americký prezident uslyší od svého ruského kolegy jasné a úplné vysvětlení, proč se nedaří dosáhnout pokroku při řešení konfliktu v Donbasu, uvedl náměstek ministra zahraničních věcí RF Sergej Rjabkov.„O Ukrajině se bezpochyby bude hovořit. Jsem přesvědčen, že Biden uslyší z naší strany jasné vysvětlení, proč všechna tato sténání a výzvy adresované Moskvě jak z Washingtonu, tak z evropských hlavních měst nesměřují na správnou adresu. Rusko není stranou minského balíčku opatření. Rusko nelze vnímat jako stranu, která by měla v tomto ohledu něco udělat. Podstatou celého problému je neochota Kyjeva vést přímý dialog s Doněckem a Luhanskem,“ řekl Rjabkov novinářům.Dodal, že „pokud se USA ještě dokáží povznést nad svá vlastní dogmata, postavit zájmy řešení problému nad konjukturu, nad touhu nějak vyhovět těm, kteří nyní udávají tón v Kyjevě, pak pravděpodobně bude dohoda produktivnější“.Role USA v konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny je destruktivní a nevidíme žádné známky toho, že by se za vlády amerického prezidenta Joea Bidena věci vyvíjely k lepšímu, dodal.„Tato role je dnes velmi destruktivní a neexistují žádné známky toho, že se za Bidenovy vlády bude něco měnit k lepšímu,“ řekl Rjabkov novinářům.

