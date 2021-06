https://cz.sputniknews.com/20210608/tohle-zna-kazda-mama-koprivovou-s-dcerou-a-bez-make-upu-zachytili-v-neznem-a-intimnim-okamziku-14768641.html

„Tohle zná každá máma." Kopřivovou s dcerou a bez make-upu zachytili v něžném a intimním okamžiku

Partner modelky Veroniky Kopřivové a novopečený otec Miroslav Dubovický zveřejnil na Instagramu fotografii milovaných dívek plnou něhy a přirozené krásy

Více než týden v nové roli rodičů Veronika Kopřivová a Miroslav Dubovický ukázali několik fotografie své dcerky Elly, ale nejvíce lajků (už přes 10 tisíc) a nadšených komentářů však získala poslední nearanžovaná fotografie sladce spících maminky a maličké.Fotografie zachycuje sladký okamžik klidu a jednoty mladé matky a dítěte. Dceru Ellu má Veronika položenou přímo na sobě, jemně ji podporuje oběma rukama, dokonce i ve snu, novorozeně se přiklonilo k nahému prsu matky a sladce spí. Mnoho uživatelů v komentářích poukázalo na krásné propojení maminky s dcerou. Ostatně fotka si hned vysloužila řadu pochvalných reakcí, rovněž čerstvá maminka Monika Bagárová připojila srdíčko a mnoho dam se zase nechalo slyšet, že tato situace je známá všem mladým matkám.„Tohle zná každá máma,“ nechala se například slyšet jedna paní.„Jojo ty začátky jsou holt náročný… S postupem času už to bude Ok, jinak pěkná fotka,“ napsala jedna uživatelka.„Také to znám a manžel se mi ještě smál, že mám u toho otevřenou pusou,“ sdělila další žena.Mnozí poznamenali, že fotografie vypadá přirozeně, nepřikrášluje realitu. Kopřivová je tady zachycena bez make-upu, vlasy má stažené do drdolu, halenka má zmačkanou, ale září štěstím a harmonií.Samotná Kopřivová k této fotografii na svém profilu dodala: „Mám k mé práci další práci, jmenuje se mateřská.“Kopřivová a Dubovický se stali rodiči 28. května. Holčička se totiž narodila předčasně císařským řezem. Jelikož se holčička narodila předčasně, je malinko drobnější. Po narození vážila 2,7 kilo a měřila 47 centimetrů.Veronika KopřivováVeronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra. Nyní je jejím přítelem Miroslav Dubovický, český model, kickboxer a trenér.

