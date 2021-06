https://cz.sputniknews.com/20210608/usa-navrhly-nemecku-aby-ukrajine-kompenzovalo-ztratu-tranzitu-plynu-14767162.html

USA navrhly Německu, aby Ukrajině kompenzovalo ztrátu tranzitu plynu

USA navrhly Německu, aby Ukrajině kompenzovalo ztrátu tranzitu plynu

Spojené státy americké mohou zavést omezovací opatření proti provozovateli plynovodu Nord Stream 2, oznámil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Zároveň... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

„Fyzická stavba plynovodu je již hotovou věcí,“ oznámil Blinken. Kromě toho by zavedení sankcí proti německé společnosti mohlo „otrávit“ vztahy s Berlínem a Německo by nemělo „motivaci“ k dalším jednáním.Podle něj je nutné se předem domluvit s Německem, aby byla přijata určitá opatření, pokud se Rusko rozhodne využít plynovod Nord Stream 2 k nátlaku na nějaké státy. Moskva podobná obvinění odmítá.Již dříve Bílý dům uvedl, že zabránit dostavbě plynovodu už je těžké, protože je prakticky dokončen. USA 20. května uvedly, že zrušily sankce proti společnosti Nord Stream 2 AG, která realizuje projekt ruského plynovodu Nord Stream 2, vysvětlily to národními zájmy. Následně USA zavedly sankce proti organizacím RF a lodím, které se účastní dostavby plynovodu.Otázka plynovodu Nord Stream 2Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí.USA zavedly v prosinci 2019 proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 již pomocí ruské lodě Fortuna se pokračovalo v pokládce potrubí a 27. dubna se k ní připojil truboukladač Akademik Čerskij.Podle údajů provozovatele projektu Nord Stream 2 AG (stoprocentní dceřiná společnost Gazpromu) byl k 31. březnu Nord Stream 2 postaven z 95 %, zbývá položit 121 kilometrů z celkové délky.Ruský prezident Vladimir Putin 4. června uvedl, že byla dokončena pokládka trubek první větve plynovodu Nord Stream 2.

vojto američania rozbili ukrajinu a nemci majú kompenzovať,kde ušáci chodia na tie rozumy? 8

Mir Dne 7.6.2021 jse prosil na tomto místě o radu: Mají USA ve vládě někoho kdo se "nezbláznil nebo neblouzní". Odpovídající chápu, že se jedná o velmi těžkou otázku. Potvrdilo se, že to je skutečně těžká otázka, neboť návrh USA Německu vše dokládá. My (USA) vše rozbombardujeme a vy Evropa to budete platit. No a všechny zisky půjdou do USA, aby nepřišly "na buben". Zvláštní pojetí mezinárodních vztahů. 8

