V Číně přirovnali obvinění z vytvoření covidu-19 ke lži o iráckých zbraních

V Číně přirovnali obvinění z vytvoření covidu-19 ke lži o iráckých zbraních

Liu Pengyu, mluvčí čínského velvyslanectví ve Spojených státech, přirovnal tvrzení o laboratorním původu koronaviru k falešným obviněním na adresu Iráku z... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

„Původ covidu-19 je vědecká otázka a vědci z celého světa by jej měli společně zkoumat, a ne politizovat ... Kampaň za účelem politizace zjišťování původu a diskreditace Číny se nijak neliší od lži před 12 lety, že Irák vlastní hromadné zbraně,“ napsal na Twitteru.Podle slov diplomata musí být jakýkoli závěr o původu koronaviru učiněn v souladu s postupy Světové zdravotnické organizace a vědecky podloženými metodami.Krátce před invazí USA a jejich spojenců do Iráku řekl tehdejší ministr zahraničních věcí Colin Powell na zasedání Rady bezpečnosti OSN, že obdržel informace z první ruky o technologiích pro výrobu biologických zbraní, které údajně vlastní irácký prezident Saddám Husajn. Powell na podporu těchto slov ukázal zkumavku s bílým práškem a tvrdil, že obsahuje vzorek zbraní hromadného ničení, vyráběných v iráckých továrnách. Později se ukázalo, že Powell byl dezinformován CIA a zkumavky byly falešné.Nedávno se znovu objevily mediální publikace a prohlášení západních zemí o možném laboratorním původu viru. Bílý dům vydal zprávu, podle níž dosud není vyloučena verze šíření koronaviru v důsledku nehody ve vědecké laboratoři. Americká zpravodajská komunita připouští dvě verze původu viru: přenos na člověka ze zvířete či z laboratoře. Noviny Times s odvoláním na zdroje uvedly, že britské zpravodajské služby nyní považují za „možný“ únik koronaviru SARS-CoV-2 z laboratoře. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin v komentáři k těmto publikacím uvedl, že zjišťováním původu covidu-19 by se měli zabývat vědci, a ne tajné služby.Americký ministr zahraničí Anthony Blinken včera znovu obvinil Čínu z neprůhlednosti při hledání zdroje šíření viru a prohlásil, že vyšetřování původu koronaviru je ve vlastním zájmu Číny. „Musíme zjistit podstatu toho, co se stalo ... To je jediný způsob, jak zabránit další pandemii, nebo ji alespoň lépe zvládnout,“ řekl Blinken v rozhovoru pro Axios.„Je hluboce v zájmu Číny se s tím dobře vypořádat, protože, jak víte, oni sami byli zasaženi pandemií,“ dodal.

