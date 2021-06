https://cz.sputniknews.com/20210608/zna-leona-machalkova-elixir-mladi-54leta-zpevacka-zraje-jako-vino-14771558.html

Zná Leona Machálková elixír mládí? 54letá zpěvačka zraje jako víno

Zná Leona Machálková elixír mládí? 54letá zpěvačka zraje jako víno

Poté, co známá česká zpěvačka nasdílela na svém Instagramu novou fotografii, fanoušci ji zahrnuli samou chválou. Psali jí totiž, že jí to moc sluší. A není... 08.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-08T17:00+0200

2021-06-08T17:00+0200

2021-06-08T17:00+0200

leona machálková

celebrity

fotografie

zpěvačka

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/14771974_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_27f7035b1ee8b1098eeba843e19a6417.jpg

Machálková byla vždy krásná žena a měla šmrnc. Ten si udržuje i nyní a vypadá snad líp, než kdy dřív. Důkazem je i jedna z nejnovějších fotografií.Na fotografii je Leona zachycena, jak pózuje u červeného auta v béžových šatech. A mnohým svým vzhledem vyrazila doslova dech.A i další žasli, jak moc je krásná: „Jako z pohádky… Karkulku zdraví Wolfík... A já Leonku, krásné úterý.“Barva auta sklidila úspěch. „Ta půjde hezky k rtěnce,“ dodávali další.Co by to však bylo za sociální síť, kdyby se na ní neobjevily i hateři. Pár uštěpačných a rýpavých komentářů se totiž přece jen pod příspěvkem této krásky našlo.Zpěvačka a práce v době covidovéZa zmínku stojí i nedávný rozhovor s touto zpěvačkou, který poskytla serveru Super.cz. V něm se svěřila, že už se těší na to, až se svět zase vrátí do normálu a bude moci po covidu-19 opět pracovat. Je totiž optimistka a doufá, že se všechny její plány uskuteční.Dodala také, že i když odpadly všechny koncerty ve vnitřních prostorech, stále má dost těch sezónních venku, a to už od června. Leona MachálkováLeona Machálková je česká zpěvačka. Už od dětství tíhla ke zpěvu, hudbě a divadlu, ale po absolvování gymnázia v Přerově nastoupila na Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Tam vystudovala obor český jazyk a dějepis. V 18 letech začala tato sympatická kráska vystupovat s hudebními formacemi Damiján a Znamení dechu. Po přestěhování se do Prahy se začala věnovat také moderování na rozhlasové stanici Evropa 2, dále uváděla na České televizi hudební pořad Telerezonance a přijala nabídku na účinkování v divadle Semafor. Zahrála si tak v několika muzikálech. Nakonec tak úspěšně nastartovala svou hudební kariéru, během níž vydala několik alb.Pokud jde o její osobní život, je bývalou partnerkou Bořka Šípka, který v roce 2016 zemřel. Machálková ale tomuto světoznámému českému výtvarníkovi, architektovi, designérovi a vysokoškolskému učiteli v roce 2003 porodila syna Artura.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

leona machálková, fotografie, zpěvačka, instagram