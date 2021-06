https://cz.sputniknews.com/20210609/cesko-zitra-uvidi-castecne-zatmeni-slunce-pokud-bude-jasno-bude-videt-ze-vsech-mist-v-republice-14786552.html

Česko zítra uvidí částečné zatmění Slunce. Pokud bude jasno, bude vidět ze všech míst v republice

Ve čtvrtek kolem poledne bude možné pozorovat v České republice částečné zatmění Slunce. Maxima dosáhne ve 12:39, kdy Měsíc zakryje zhruba pětinu slunečního... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

K zatmění Slunce dochází v okamžiku, kdy se Měsíc ve fázi novu ocitne na přímce mezi Sluncem a Zemí a při pohledu ze Země vidíme zakrytí slunečního disku nebo jeho části. Pokud Měsíc zakryje celé Slunce, jedná se o úplné zatmění Slunce a při jeho pozorování jsme svědky skutečně ohromující podívané. Mnoho českých hvězdáren a astronomických spolků připravuje mimořádné akce. Například Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově nedaleko Prahy či Hvězdárna Žebrák a mnoho dalších. A kdo si nestihne koupit ochranné brýle, může částečné zatmění Slunce, pokud bude jasno, sledovat i on-line díky planetáriu iQlandia.Odborníci vysvětlili bezpečné způsoby, jak pozorovat zatmění SlunceKe sledování čtvrtečního částečného zatmění Slunce je třeba se dobře připravit. „Je potřeba mít filtr, přes který se na Slunce můžeme podívat. Sluneční brýle zamezí UV záření a ztlumí světlo, ale nedovolí nám podívat se přímo do Slunce,“ vysvětlil tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.„Abychom to mohli udělat, potřebujeme světlo zredukovat na jedno procento. Takže jsou dvě možnosti: zajít si koupit speciální papírové brýle s filtrem, které nabízejí konečně otevřené hvězdárny, nebo probrat kůlnu po dědovi a najít svářečské brýle, jejich hustota by měla být 12–14, ne každé jsou tedy vhodné,“ dodává. Jak můžeme 10. června pozorovat částečné zatmění Slunce, aniž bychom si poškodili zdraví, vysvětlil rovněž astronom Oleg Ugolnikov, vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro výzkum vesmíru Ruské akademie věd.K pozorování unikátního jevu jsou podle jeho slov vhodné speciální světelné filtry, osvětlený fotografický film nebo fólie z diskety. Jejich magnetická vrstva dobře zachycuje sluneční světlo, což pomůže chránit oči. Neměli bychom se však dívat přes tónovaná skla ze skleněných nádob nebo slunečních brýlí: jejich filtrace je příliš slabá a hrozí ztráta zraku.Úplné zatmění SlunceK nejbližšímu úplnému zatmění Slunce, které budeme moci sledovat v Evropě, dojde 12. srpna 2026, a to ve Španělsku nebo na nejzápadnějších výběžcích Islandu.

vesmír, slunce, příroda, zatmění