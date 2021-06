https://cz.sputniknews.com/20210609/diplomat-cr-s-vyjimkou-prezidenta-zemana-nema-v-cele-statniky-ale-lokaje-14784347.html

Diplomat: ČR s výjimkou prezidenta Zemana nemá v čele státníky, ale lokaje

Diplomat: ČR s výjimkou prezidenta Zemana nemá v čele státníky, ale lokaje

Ruští zástupci v reakci na kauzu Vrbětice vyčítají Česku nedostatek nezávislosti. Podle politologa Oskara Krejčího se malé státy musejí schovat pod nějakou... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-09T18:02+0200

2021-06-09T18:02+0200

2021-06-09T18:02+0200

názory

jakub kulhánek

miloš zeman

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1059/48/10594852_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_6a44cb30d3c832ad68b07b51e44fafcf.jpg

Minulý týden Česko opustili vyhoštění ruští diplomaté, což je prezentováno jako krok k narovnání pokřivených vztahů s Ruskem. Například bývalý zástupce ředitele rozvědky (ÚZSI) Jan Paďourek vnímá současnou rusko-českou krizi jako příležitost začít od nuly a zbavit se „nerovných vztahů vazala a dominanta“, které se prý vlekly ještě od dob Československa a nadále přesahují do současnosti. Je spravedlivý tento koloniální pohled na česko-ruské vztahy?Jaroslav Bašta: Není mi jasné, proč si Jan Paďourek myslí, že ve vztazích České republiky a Ruské federace přetrvávaly nerovné vztahy z dob Československa a Sovětského svazu. Jediný nepoměr existoval v počtu diplomatů na ambasádách v Moskvě a v Praze, ale ten zdaleka nedosahoval takových parametrů jako asymetrie v zastoupení některých našich spojenců (USA, Německo). Koloniální pohled má ve vztahu k RF zpoždění více než třicet let. Vysvětlil bych si ho jako součást trendu, který začal před dvěma lety snahou o přepisování historie, jejímž symbolem se stalo odstranění pomníku maršála Koněva. Jde o plíživou ukrajinizaci české zahraniční politiky, v jejímž důsledku se ve vztahu k výsledkům 2. světové války Česká republika posouvá z tábora vítězů do tábora poražených, tedy od suverénního státu k sedmnácté spolkové zemi, či spíše protektorátu. Bohužel tuto tendenci prosazuje především nastupující generace politiků, pro které (podobně jako pro sudetské Němce) historie Druhé světové války začíná až v květnu 1945.Jsou vztahy mezi Českou republikou a spojenci z NATO a EU rovné?Asi by bylo nadbytečné uvádět jiný odstrašující příklad než kauzu Vrbětice, v níž podřízenost velmi hrubému a nekvalifikovanému vnějšímu nátlaku vedla k tomu, že českou vládou začali otevřeně pohrdat také naši evropští spojenci.Podle politologa Oskara Krejčího se Česko jako malý stát musí schovat pod nějakou „širší střechu“, aby přežilo, ať už jde o spojenecké smlouvy se západními mocnostmi za první republiky, sovětský blok po 2. světové válce nebo propojení s bruselskými nadnárodními institucemi dnes. Jak uvádí politolog, každé takovéto propojení představuje určitá omezení suverenity. Je možné za takových podmínek provádět samostatnou zahraniční politiku?Postřeh Oskara Krejčího je přesný. Ovšem i v této situaci lze usilovat o samostatnou zahraniční politiku, což názorně předvádí Viktor Orbán v Maďarsku. ČR touto cestou jít nedokáže, protože s výjimkou pana prezidenta Miloše Zemana nemá v čele státníky, ale lokaje.Řada českých politiků již před kauzou Vrbětice vyzývala k narovnání páteře ve vztazích s Ruskem nebo ukázání, že Česko není „ruská gubernie“. Nejde o určitý komplex z Ruska?Máte v tomto ohledu pravdu. Kromě komplexu z Ruska, které tito politici nerozlišují od bývalého Sovětského svazu, tam hraje roli ještě jedna okolnost. Na počátku devadesátých let se pravicová politika sebedefinovala dvěma aspekty - vypjatým antikomunismem a opožděným antisovětismem. Antikomunismus už na voliče nezabírá, proto zdůrazňují rusofóbní notu. Ovšem paritou diplomatického zastoupení na ambasádách v Praze a Moskvě tzv. demokratická opozice ztratila jeden z pilířů své předvolební kampaně.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek v neděli oznámil, že chce zorganizovat jednání, na kterých by se za účasti expertů politických stran diskutovalo o budoucím nastavení česko-ruských vztahů. Jak se stavíte k této iniciativě? Jde o další pokus rozehrát ruskou kartu před volbami, nebo o snahu zlepšit vztahy?Jakub Kulhánek si zřejmě uvědomil to, co píšu v předchozím odstavci, proto se snaží rozehrát ruskou kartu před volbami trochu jinak. O zlepšení vztahů mu s největší pravděpodobností vůbec nejde.Kulhánek však dodal, že nepočítá se zlepšením česko-ruských vztahů v nejbližších měsících. Může se situace změnit po parlamentních volbách?Po podzimních volbách se v tomto ohledu situace nepochybně změní. Obávám se, že spíše k horšímu.

https://cz.sputniknews.com/20210609/takhle-to-pirati-chteji-vsude-v-ano-se-zhrozili-ctyrnasobneho-rustu-nakladu-na-rekonstrukci-mostu-14782770.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexej Saryčev https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/14421497_0:91:1728:1819_100x100_80_0_0_0f67344a7704d32dce32a35eb4a5e658.jpg

Alexej Saryčev https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/14421497_0:91:1728:1819_100x100_80_0_0_0f67344a7704d32dce32a35eb4a5e658.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexej Saryčev https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/14421497_0:91:1728:1819_100x100_80_0_0_0f67344a7704d32dce32a35eb4a5e658.jpg

jakub kulhánek, miloš zeman, česká republika