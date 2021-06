https://cz.sputniknews.com/20210609/do-snemovny-chodim-jen-kdyz-je-to-nezbytne-schwarzenbrg-promluvil-o-planech-po-snemovne-14777817.html

„Do Sněmovny chodím, jen když je to nezbytné.“ Schwarzenbrg promluvil o plánech po Sněmovně

„Do Sněmovny chodím, jen když je to nezbytné.“ Schwarzenbrg promluvil o plánech po Sněmovně

Poslanec za TOP 09 Karel Schwarzenberg se těší do politického důchodu a už vyhlíží konec volebního období. V rozhovoru pro Blesk Zprávy se vyjádřil o svém... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

Karel Schwarzenberg na rozhovor dorazil z nemocnice, kde absolvoval rutinní prohlídku. Podle něj po operaci srdce musí každý měsíc k lékařům na kontrolu. „Vše je v pořádku – jak říkám, jen rutinní servis. Kdybych byl auto, tak mi vymění olej,“ uvedl poslanec.Nejstaršímu českému poslanci podle něj bude politika samozřejmě chybět, protože jak skončí volební období, tak skončí.Po konci v politice by Schwarzenberg chtěl zůstat v Česku, chce se více vídat s dětmi a vnoučaty.S Dominikem Feri nejstarší český poslanec od vypuknutí kauzy nemluvil, ale prý ho má rád.BěloruskoKarel Schwarzenberg se ve čtvrtek v Senátu uvidí se Světlanou Tichanovskou. Z vývoje v Bělorusku je prý velmi smutný. „Myslím, že to skončí připoutáním Běloruska k Rusku, což není dobré pro nikoho. Ani pro Evropu. Měli bychom se snažit pomoct i jako Česká republika – je důležité, že tu mohou Bělorusové například studovat,“ uvedl poslanec.Na závěr politik uvedl, že si covidem zatím neprošel, má za sebou již úplné očkování. Tichanovská v ČeskuTichanovská loni v létě neúspěšně kandidovala na funkci prezidenta Běloruska a vítězství prezidenta Alexandra Lukašenka prohlásila za zmanipulované. Lukašenkovo vítězství v prezidentských volbách neuznala ani řada států včetně České republiky.Běloruská opoziční politička přijela do České republiky na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila. S ním a dalšími senátory se setkala již v pondělí.Ve středu plánuje Tichanovská jednání s ministrem zahraničních věcí Jakubem Kulhánkem (ČSSD) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).S ohledem na bezpečnostní rizika nebyl kompletní program Tichanouské v ČR zveřejněn.

