https://cz.sputniknews.com/20210609/evropska-komise-obvinila-cesko-a-polsko-z-diskriminace-cizincu-k-soudnimu-dvoru-byla-podana-zaloba-14782444.html

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba

Česko a Polsko jsou podle komise jedinými zeměmi EU, které porušují unijní pravidla týkající se zásady zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-09T15:33+0200

2021-06-09T15:33+0200

2021-06-09T15:33+0200

evropský parlament

česko

evropská unie (eu)

cizinci

diskriminace

žaloba

česká republika

evropská komise

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/668/54/6685493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_90c41fd687493dc71f3361f54d274577.jpg

Podle unijní exekutivy omezují Česko a Polsko právo občanů EU kandidovat v místních a evropských volbách za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané. Smlouva Evropské unie ovšem podle komise zaručuje občanům jiných států EU, aby mohli vstoupit do politické strany v členském státě svého bydliště.Komise poprvé vytkla Česku porušení ustanovení unijní smlouvy již v roce 2012, když zahájila proti zemi řízení o nesplnění povinnosti. Česko od té doby ale trvá na tom, že jeho právní předpisy jsou v souladu s právem EU. Většinový právní názor však tvrdí, že členství v politických stranách na občanství ČR vázáno je, a v minulosti se tím zabýval i úřad veřejného ochránce práv. „Zákon o sdružování v politických stranách a hnutích toto právo přiznává pouze občanům ČR. Ani občané EU, kteří v ČR získají povolení k trvalému pobytu, se tak nemohou stát členy politické strany. Ve volbách jsou tak znevýhodněni. V případě voleb do Evropského parlamentu, kdy mohou své kandidáty nominovat výhradně politické strany, jsou tak cizinci z jiných zemí EU s pobytem v České republice přímo diskriminováni,“ stojí ve stanovisku ombudsmanky z roku 2014.V zákoně České republiky číslo 424/1991 upravujícím sdružování v politických stranách se používá termín občan. V předpisu však není podle studie servisní organizace Sněmovny a Senátu výslovně uvedeno, že se jedná o státního občana ČR. Jak ale ukazují stanovy některých politických stran (například ČSSD, ANO, KSČM nebo TOP09), podmínka státního občanství ČR tam je. Unijní soud v Lucemburku posoudí žalobu po vyslechnutí argumentů všech stran. Vydání verdiktu se podle portálu Aktuálně.cz dá očekávat nejdříve příští rok. Pokud žalobu shledá oprávněnou, může Česku a Polsku nařídit, aby své právní předpisy upravily. Jestliže to země odmítnou, má komise možnost soud požádat, aby jim udělil vysoké pokuty.

https://cz.sputniknews.com/20190725/evropska-komise-zazalovala-madarsko-z-duvodu-protimigracni-legislativy-10418926.html

1

česká republika

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropský parlament, evropská unie (eu), cizinci, diskriminace, žaloba, česká republika, evropská komise, polsko