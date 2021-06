https://cz.sputniknews.com/20210609/hanychova-na-sobe-tvrde-maka-a-vysledky-uz-jsou-videt-dokonalou-postavu-vystavila-u-more-14783229.html

Hanychová na sobě tvrdě maká a výsledky už jsou vidět. Dokonalou postavu vystavila u moře

2021-06-09T17:03+0200

Maminka dvou dětí se rozhodla, že už potřebuje odpočinek a vyrazila za sluníčkem na Sardínii. U této příležitosti se nechala zvěčnit na pláži a ukázala lidem, jakou má nyní formu. Tvrdě totiž cvičí s trenérem.Svým sledujícím tak vysvětlila, že za objektivem fotoaparátu opravdu nestojí žádný její nový milenec, jak se mnozí domnívali.A fotky měly úspěch: „Myslím, že některé fotky místních zdrojů jsou velmi povedené.“V rámci komentářů se pod příspěvkem objevilo spoustu chvály a lichotek. „Jste fakt skvělá, Aguš. Fandím vám,“ vzkazovali jí její příznivci.Lidé jí také chválili, že má krásnou postavu. „Ty jsi TOP prostě,“ zaznělo dále.Spousta uživatelek Agátě chválila i plavky a chtěly vědět, odkud jsou. Našlo se ale i pár uživatelů, podle kterých nebyl výběr koupacího úboru zrovna šťastný… A po lichotkách přišla také tvrdá kritika. A že jí nebylo zrovna málo...Poznámek na její figuru pak bylo několik: „Nohy hrozný. Nezlobte se na mě, Agáto, makáte na sobě a pak takové fotky… Umíte to líp.“ Dalším se zase nelíbilo to, jak je modelka opálená. Vzkazovali jí, že je flekatá. „To opálení to bych zrovna neukazovala. Hnus,“ zněl další komentář.Jiní měli celkově problém s tím, že se fotí v plavkách. „V tomhle věku bych se už v plavkách nefotil...“ poznamenal jeden muž. A narážka padla také na adresu místních zdrojů. Lidé tak odkazovali na to, že Agáta poslední dobou docela střídá partnery. „Místní zdroje… Na focení, na řízení, na procházky… Na co ještě se dají najít místní zdroje?“ ptali se uštěpačně.Nový příspěvek Hanychové je tak klasickým důkazem známého rčení: „Sto lidí, sto chutí“. Holt, člověk se nezavděčí každému…Agáta HanychováAgáta Hanychová je česká modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a také příležitostná herečka. V roce 2005 se stala druhou vicemiss České republiky. V současné době se prezentuje jako módní návrhářka. V roce 2020 je moderátorkou na Mall TV v pořadu Mall Boxing (společně s Natálií Kotkovou nebo Jitkou Nováčkovou).Pokud jde o její soukromý život, v současné době je tato kráska rozvedená. Jejím manželem byl muzikant, herec a moderátor Jakub Prachař, za kterého se vdala v roce 2013. S ním má dceru Miu, která se jim narodila v roce 2017. Z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou má ještě syna Kryšpína (2011).

