https://cz.sputniknews.com/20210609/kim-cong-un-vyrazne-zhubl-jde-o-zdravotni-problemy-14780497.html

Kim Čong-un výrazně zhubl. Jde o zdravotní problémy?

Kim Čong-un výrazně zhubl. Jde o zdravotní problémy?

Náhlé zhubnutí severokorejského lídra Kim Čong-un vyvolává fámy o jeho onemocnění. Informuje o tom portál NK News. 09.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-09T14:07+0200

2021-06-09T14:07+0200

2021-06-09T14:07+0200

svět

kim čong-un

kldr

jižní korea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/14780448_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_0383ad9ef5e8d678fdef9b81dd451470.jpg

Novináři zanalyzovali poslední fotografie severokorejského lídra. Na záběrech je vidět, že za měsíc své absence Kim Čong-un výrazně zhubl. Zvláštní pozornost autoři článku věnují hodinkám lídra, jejich řemínek je utažen o několik dírek více než dříve.Někteří experti, které portál oslovil, předpokládají, že nenadálá ztráta váhy může být výsledkem přechodu severokorejského lídra na zdravější životní styl. Podle pozorovatelů od příchodu k moci v roce 2011 Km Čong-un obvykle přibíral 6-7 kilogramů ročně, v roce 2020 vážil už 140 kilogramů. Náhlé zhubnutí však může být vyvoláno také zdravotními problémy, o kterých se v souvislosti s Kim Čong-unem mluví od loňského roku.6. června se Kim Čong-un na veřejnosti objevil poprvé za poslední měsíc. Na „zmizení“ severokorejského lídra upozornil zástupce jihokorejského ministerstva sjednocení Lee Jong-joo. Podle něj tato délka absence veřejné činnosti lídra Severní Koreji byl v tomto roce nejdelší.Dlouhá absence lídra Severní Koreje na veřejnosti vyvolává obavy opakovaně. Na jaře 2020 další zmizení vyvolalo fámy o jeho zdravotním stavu. Tehdy Kim Čong-un zmizel 11. dubna, nové fotografie potom byly zveřejněny po 20 dnech. Za tuto dobu politik prošvihl několik důležitých událostí, včetně narozenin „lídra národa“ Kim Ir-sena, což je v zemi hlavní svátek. Tehdy se v některých médiích objevovaly informace, že Kim Čong-un je vážně nemocný, některá média dokonce spekulovala o jeho smrti.Kim Čong-un na veřejnostiLídr Severní Koreje Kim Čong-un předsedal první schůzi politbyra Ústředního výboru KLDR Korejské strany práce a rozhodl se uspořádat plénum Ústředního výboru strany v první dekádě června. Jednalo se o jeho první veřejnou aktivitu od 6. května, o které informoval výbor ve svém prohlášení.Schůze se zúčastnili členové prezidia politbyra ÚV Korejské strany práce, členové a kandidáti na členy politbyra ÚV strany.Na jednání se diskutovalo o svolání pléna ÚV strany. Kim Čong-un analyzoval současný stav situace a zdůraznil, že by mělo být svoláno plénum ÚV, které by dalo „přesné“ výsledky první poloviny roku a objasnilo by směry vývoje. Výsledkem je dohoda o uspořádání pléna na začátku června.

https://cz.sputniknews.com/20210316/kldr-varovala-usa-pred-hloupostmi-kvuli-klidnemu-spanku-13335127.html

https://cz.sputniknews.com/20210605/kim-cong-un-se-objevil-poprve-behem-mesice-na-verejnosti-14736086.html

3

kldr

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kim čong-un, kldr, jižní korea