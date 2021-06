https://cz.sputniknews.com/20210609/mamiiii-vypadas-jak-syn-nikol-stibrove-opet-bavi-internet-co-vzkazal-sve-tehotne-mamince-14780242.html

„Mamíííí, vypadáš jak...!" Syn Nikol Štíbrové opět baví internet. Co vzkázal své těhotné mamince?

Influencerka, moderátorka, herečka a příležitostná zpěvačka Nikol Štíbrová (Leitgeb) baví své fanoušky na sociálních sítích nejen svými historkami a příhodami... 09.06.2021

Tentokrát tak Nikol opět vykouzlila úsměv na tváři svým příznivcům, když sdílela historku z posledních dní.A příhoda, jak bylo znát z komentářů, mnohým vehnala slzy smíchu do očí. Spoustu lidí totiž psalo, že se alespoň od srdce zasmáli. „On je fakt řízek, to jsem se nasmála,“ podotýkali někteří.Velkou část uživatelů pobavilo zejména to, jak skvělé přeřeknutí se Matesovi podařilo. Nikol je totiž na konci těhotenství a brzy porodí druhého potomka. A bříško má kulaté opravdu jako pomelo…„A to POMELO se pěkně kutálí, co? Jen do něj cvrnknout. To zas Mates vystihnul,“ bavily se některé uživatelky.Někteří se ale snažili zachránit situaci. „Furt lepší pomelo než pometlo,“ dodávali.A ostatní se přidávali: „Anderson měla pořadný pomela, co si tak pamatuju.“Nutno zmínit, že příspěvek nastávající maminky si vysloužil přes 63 tisíc lajků.Nikol ŠtíbrováNikol Štíbrová je známá česká herečka. Známá se stala například díky své roli Karolíny v seriálu Pojišťovna štěstí. Společně s Kateřinou Brožovou moderovala také přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007. V roce 2019 nazpívala píseň k filmu Příliš osobní známost, a to společně se slovenskou kapelou IMT Smile, v minulém roce nazpívala píseň Dej si roušku se zpěvákem Mirai.V současné době tvoří trio 3v1 s Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou. V roce 2017 získala cenu za Instagram roku a v tom stejném roce se jí také narodil syn Mathias. Chlapečka porodila tehdejšímu příteli Martinovi Kynclovi, se kterým byla i zasnoubená. Pár se však v létě 2018 rozešel a na svatbu nikdy nedošlo.Nyní je šťastně zadaná a vdaná za Petra Leitgeba, s nímž čeká druhé dítě.

