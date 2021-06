https://cz.sputniknews.com/20210609/ministr-kulhanek-ceska-republika-podpori-sankce-eu-vuci-belorusku-14785365.html

Ministr Kulhánek: Česká republika podpoří sankce EU vůči Bělorusku

Ministr Kulhánek: Česká republika podpoří sankce EU vůči Bělorusku

Česká republika odsuzuje metody běloruských úřadů a osobně prezidenta Alexandra Lukašenka, proto podpoří sankce EU vůči této zemi. Ve středu to na Twitteru... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

„Bělorusové mají právo na svobodné volby! Běloruská opozice má dlouhodobě naši silnou podporu. Tichanovské jsem zopakoval, že Česko jednoznačně odsuzuje metody Lukašenkova režimu, které nepatří do Evropy 21.století. Proto také podpoříme evropské sankce proti Lukašenkově režimu,“ napsal Kulhánek na Twitteru.Běloruská opozice má podle ministra dlouhodobě silnou podporu České republiky.Ministr s Tichanovskou hovořil i o případu zadrženého opozičního novináře Romana Protaseviče a jeho partnerky, k němuž došlo v Minsku po vynuceném přistání letadla Ryanair, které s nimi a dalšími cestujícími mířilo z Atén do Vilniusu.Tichanovská podle něj poděkovala za podporu Běloruska a Bělorusů, s vzpomněla mimo jiné i gesto společnosti Škoda Auto, která nepodpořila Mistrovství světa v hokeji v Minsku. Šampionát mělo původně Bělorusko pořádat společně s Lotyšskem.Prezident Miloš Zeman přijal v úterý na zámku v Lánech šéfku běloruské opozice a podle slov svého mluvčího jí vyjádřil osobní podporu a podpořil běloruskou opozici v boji proti „poslednímu diktátorovi v Evropě“. Kromě toho se dotyčná setkala s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a také s opozičními politiky Ivanem Bartošem (Piráti) a Vítem Rakušanem (STAN). Setkala se rovněž s diplomaty a zástupci neziskových organizací.Po prezidentských volbách v Bělorusku 9. srpna 2020, v nichž již pošesté zvítězil Alexander Lukašenko, začaly v zemi masivní opoziční protesty, které potlačily bezpečnostní síly, mimo jiné, použila speciální prostředky a speciální vybavení. Dne 11. února běloruská KGB oznámila, že se situace v zemi stabilizovala, vrchol protestů pominul, jejich projevy prakticky zmizely. Evropská unie, Spojené království, Spojené státy a Kanada uvalily sankce na řadu běloruských úředníků a podniků a obvinily Minsk z porušování voleb a porušování lidských práv. EU již pracuje na čtvrtém balíčku sankcí, který může být schválen do konce června.Šéf diplomacie EU Josep Borrell vyjádřil naději, že cílené ekonomické sankce EU vůči Bělorusku budou přijaty na příštím zasedání ministrů zahraničí zemí Unie a mohou ovlivnit klíčová odvětví ekonomiky země.

Simo Häyhä USraelcům by puklo srdce, kdyby Bělorusové zase zavedli socialismus a podobně jako Čína rozjeli ekonomiku, což by v Evropě bylo jedinečné a hodně ztrapnilo ten kapitalistický USraelský sajrajt 🤩.. Jenomže to nejde najednou a bylo by lepší to provádět opačně a nejprve čínsky rozjet ekonomiku a pak až někdy později, až by Bělorusové viděli, že se mají dobře a lépe, občanům říci že mají socialismus. Bělorusko k tomu má ale nejlepší předpoklady a občansky neexistuje nic lepšího, než když se lidem řekne a sami i uvidí, že třeba kapitalistický exekutoři v Bělorusku nejsou, že tam nemusí povinně platit židovskou propagandu jako Češi musí. Nebo že Bělorusové mají nejlepší zdravotnictví v Evropě, atd.. Pan Lukašenko má takto o proti té USraelské zlodějské diktatuře obrovské výhody.. 🤩🤩🇧🇾🇷🇺🇨🇳🍒👍👍👍 19

Červenáček⠀ Bělorusko je poslední bývalá socialistická země, která si díky prezidentovi Lukašenkovi zachovala národní suverenitu a bohatou socialisticky vybudovanou infrastrukturu, kterou by USraelský imperialisté také velmi rádi privatizovali a vykradli jako Čechách a Bělorusům zavedli tu koloniální otrokářskou totalitní demokracii. Proto USraelci i s podvratou pomocí ČR zkoušeli 2020 v Bělorusku organizovat barevnou revoluci, jako 2014 v Ukraině podobně provedli. Naštěstí jim to nevyšlo, protože Bělorusové už nebyli tak hloupí jako Ukrainci a na barevnou revoluci té zápaďácké volební pučistce Tichanovské kašlali. Trestně stíhaná pučistka Tichanovská pak zdrhla na západ a pořád se snaží dále buzerovat, což je už mezitím velmi směšné...🇧🇾+🇷🇺=👍👍👍👍👍 14

