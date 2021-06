https://cz.sputniknews.com/20210609/ockovani-sputnikem-v-v-zahranici-nevadi-kavarna-se-bouri-14780849.html

Očkování z USA Česko neuznává, ale Sputnik V nevadí. Kavárna se bouří

Očkování z USA Česko neuznává, ale Sputnik V nevadí. Kavárna se bouří

Někteří lidé řeší nečekané trable s uznáním očkování proti koronaviru ze zahraničí. V některých případech je totiž něco takového zkrátka nemožné, což se ale... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-09T17:34+0200

2021-06-09T17:34+0200

2021-06-09T17:36+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

koronavirus

uznání

očkování

problém

vakcína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/13331878_0:34:3001:1722_1920x0_80_0_0_ccde4dc54a7a0eb213575de1c02bb654.jpg

Nemilá situace se týká například Čechů, kteří se vracejí ze Spojených států amerických. I když tam očkování podstoupili, zřejmě mají smůlu. Ani on si ale není jasný tím, jak to s očkováním v zahraničí je, a tak se kvůli nejasnostem s uznáváním očkování obrátil na ambasádu i ministerstvo zahraničí. A byl nemile překvapen. Bylo mu totiž sděleno, že očkování vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou, ale podanou ve Spojených státech, mu Česká republika neuzná.František však není sám, kdo něco takového nyní řeší. České velvyslanectví v USA je denně zahlceno takovými dotazy Čechů, kteří chtějí cestovat domů a nerozumí tomu, proč budou ve své zemi bráni jako na neočkovaní.Jak tento problém řešit?Řešení této nešťastné situace nyní hledá také publicista Michal Durčák, který hodlá doložit fakt, že je naočkovaný, hned několika způsoby. I on se chce totiž vrátit do Česka.Durčák mimo jiné před svým návratem do vlasti několikrát kvůli této věci kontaktoval ministerstvo zdravotnictví. Resort mu však jasnou odpověď neposkytl. Kuriózní přitom je, že očkování proti tetanu, které ve Spojených státech také dostal a má ho vykázané v Mezinárodním očkovacím průkazu, mu Česko uzná.Nutnost přeočkování opět ve hře?Za zmínku stojí také to, že někteří naočkovaní začínají přemýšlet o tom, že by vakcinaci podstoupili znovu, jen aby jim byla uznána. S takovým případem se například setkal Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti.A i když toto doporučení neformálně zaznělo i ze strany ministerstva zdravotnictví a českého úřadu v jedné ze zemí amerického kontinentu, Dražan rozhodně nedoporučuje opakovat očkování v krátké době.Na dotaz, zda ministerstvo zdravotnictví skutečně radilo přeočkování vakcínami, resort zatím neodpověděl.Podle mínění Dražana je ale zapotřebí, aby se v Česku začala uznávat i očkování v zahraničí, která byla provedena očkovacími látkami, které jsou registrované v Evropské unii. Navíc takový postup už od první poloviny května doporučuje Česká vakcinologická společnost. A podobný názor má také klinická skupina pro covid ministerstva zdravotnictví.Bohužel se ale české ministerstvo zatím tímto doporučením zatím neřídí. Záležitost okomentovala i mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová, jež uvedla, že Evropská unie neuznává očkování ze třetích zemí. Tato otázka je prý ale předmětem jednání.Některé vakcíny nevadíZmiňme, že některé státy EU na rozdíl od ČR očkování ze Spojených států v různé míře uznávají. Patří mezi ně Řecko, Německo, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko nebo Španělsko. Nově se k seznamu připojila Francie a na podobný krok se připravuje také Rakousko. Naopak Česko zatím uznává vakcíny jen z vybraných států Evropské unie.Uvádí se ale také, že už nesejde na tom, jakou očkovací látku lidé dostali. Česko totiž uznává i látky neschválené Evropskou lékovou agenturou. Například Slovensko nabízí svým občanům ruskou vakcínu Sputnik V, Maďarsko i čínskými očkovacími látkami od firem Sinopharm a CanSino Biologics. Od pondělí 21. června bude Česko uznávat očkování ze všech zemí Evropské unie a Srbska.Lidem se to nelíbíNení však divu, že se některá pravidla a výjimky v uznávání očkování proti koronaviru mnoha lidem nelíbí. Naposledy se na toto téma ohradila například rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová.A na její slova okamžitě reagovali lidé, ať už jakkoli. Některým se to také nelíbí a navíc upozorňují i na jiné nuance.„Nejde jen o studenty a USA, jde o každého, kdo nezapadá do daného „mustru“. Ono stačilo, když se syn vracel v prosinci ze studií v Koreji, tak nikde nebyly informace, jestli má držet karanténu, kdy má jít na test atd. @ZdravkoOnline řešilo jen Evropu, nic jiného,“ myslí si další.A reakce přišly i na to, že někde se očkování uznává, jinde ne. „Zřejmě se Slovenskem je pupeční šňůra na věčné časy. Pro mě je to stejné zahraničí jako USA. Očkování platnou vakcínou by mělo být uznatelné z každé země,“ zaznělo.Někteří lidé se pak svěřili se svou zkušeností z praxe. „Nejenom z USA. Moje dcera studuje ve Francii a řeší, jestli si může nechat dát první dávku tam a druhou v Česku, aby proces urychlila. Na @ZdravkoOnline jí nikdo není schopen odpovědět,“ konstatují uživatelé.Další se pak věnovali tomu, že přece jen největší „diskriminaci“ vidí u neočkovaných lidí.Někteří však poukazovali na to, že SÚKL na celé věci již pracuje a brzy se to snad změní.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, koronavirus, uznání, očkování, problém, vakcína