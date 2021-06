https://cz.sputniknews.com/20210609/ozbrojeny-utok-v-pribramske-zakladni-skole-12lety-chlapec-napadl-nozem-spoluzaka-14782247.html

Ozbrojený útok v příbramské základní škole. 12letý chlapec napadl nožem spolužáka

Ve středu v základní škole v Příbrami zaútočil 12letý chlapec na svého spolužáka a nožem ho pořezal na noze. Zraněný chlapec byl akutně převezen do nemocnice. 09.06.2021, Sputnik Česká republika

V jedné z příbramských základních škol zaútočil ve středu 12letý chlapec z neznámých důvodů na svého spolužáka, kterému způsobil zranění na noze, uvádí místní policie.Policie nyní zjišťuje podrobnosti a motiv útoku. Více informací vzhledem k věku pachatele a oběti zveřejňovat nebude. Policejní mluvčí nechtěla ani upřesnit, o kterou z příbramských škol šlo. Ozbrojený útok v pražské tramvajiV sobotu večer po osmnácté hodině došlo k brutálnímu útoku v tramvaji č. 16 směrem k zastávce Želivského v Praze 3. Cestující napadl zezadu nožem revizora, který kolem něj pouze prošel. Poté z tramvaje utekl. Útok vidělo několik cestujících, z nichž jeden pak zasahujícím policistům popsal útočícího muže a směr jeho útěku. Policisté ho krátce poté dopadli ve Vinohradské ulici, kde byl zadržen i s nožem. Zraněný revizor byl převezen do nemocnice.V České republice jsou naštěstí podobné útoky poměrně vzácné. K nejznámější a nejtragičtější události došlo v roce 2014. Psychicky nemocná žena ve Žďáru nad Sázavou vešla do střední školy a tam bezdůvodně zaútočila na dvě studentky. Na pomoc jim přispěchal 16letý spolužák, který za své hrdinství zaplatil vlastním životem. Pachatelka ho ubodala. Jeho rodiče tak ztratili své jediné dítě.Žena se tehdy vyhnula vězení a byla umístěna do psychiatrické léčebny, neboť soudní znalci došli k závěru, že pachatelka trestného činu byla v době útoku nepříčetná, ačkoliv se na svůj čin předem důkladně připravovala a nebyl to její první ozbrojený útok na nevinné oběti.

