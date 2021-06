Polsko je zklamané tím, že USA odmítly uvalit sankce na Nord Stream 2

https://cz.sputniknews.com/20210609/polsko-je-zklamane-tim-ze-usa-odmitly-uvalit-sankce-na-nord-stream-2-14784034.html

Polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu 9. června prohlásil, že země je zklamaná, neboť Spojené státy odmítly uvalit sankce na plynovod Nord Stream 2. 09.06.2021, Sputnik Česká republika

„My v Polsku jsme velmi zklamaní nedávnou změnou postoje USA, a to zejména proto, že jsme v posledních několika letech ruku v ruce s administrativou USA pracovali na zastavení nebo zpomalení vývoje Nord Stream 2,“ řekl polský předseda vlády v rozhovoru pro Newsweek.Zdůraznil, že americká administrativa se rozhodla změnit svůj názor na tuto záležitost „s falešnou nadějí, že to pomůže zlepšit vztahy mezi USA a Evropskou unií“. Dále uvedl, že Německo má své vlastní zájmy, a „stalo se, že se zájmy země shodují a uvádějí do souladu se zájmy Ruska“.Podle slov polského předsedy vlády je Německo na cestě ke „střetu s transatlantickou strategií“ v otázce, která se týká zájmů země v energetickém sektoru.Morawiecki zároveň zdůraznil, že pokus zastavit Nord Stream 2 byl „donedávna docela úspěšný“. V tomto ohledu označil takovou změnu za zklamání nejen pro Polsko, ale i pro mnoho evropských zemí.Prezident USA Joe Biden 26. května označil omezující opatření proti plynovodu v této fázi za kontraproduktivní krok pro vztahy s Evropou, neboť projekt je téměř dokončen.4. června oznámil ruský prezident Vladimir Putin dokončení pokládky první linky Nord Stream 2. Podle jeho slov k zahájení plnění linky plynem bude třeba přibližně 10 dní. Zároveň probíhají práce na druhé lince.9. června americký ministr zahraničních věcí Anthony Blinken zdůraznil, že nejhorším výsledkem výstavby plynovodu bude pro Spojené státy zhoršení vztahů s Německem a nedostatek motivace pro Berlín posadit se k jednacímu stolu. Podle jeho slov se musí Spojené státy přesvědčit, že ruská strana nemůže používat plyn a energii jako donucovací prostředek vůči evropským státům.Téhož dne německý ministr zahraničí Heiko Maas uvedl, že Německo a USA budou tento týden pokračovat v jednáních o realizaci Nord Stream 2 a souvisejících sporech mezi oběma zeměmi.Nord Stream 2 je budován z Ruska do Německa po dně Baltského moře s cílem přímých dodávek plynu do Evropy. Země EU projekt v podstatě podporují a podílejí se na jeho realizaci. Pobaltské státy, Polsko, USA a Ukrajina jsou proti.

