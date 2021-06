https://cz.sputniknews.com/20210609/prezident-zeman-neni-schopen-vykonavat-svuj-urad-senat-to-zatim-projednavat-nebude-14779525.html

Prezident Zeman není schopen vykonávat svůj úřad? Senát to zatím projednávat nebude

Ústavní komise se podle slov jejího předsedy Zdeňka Hraby sejde 16. června, návrh chce projednat s odborníky. Chce rovněž zvážit způsob, jakým bude návrh na senátní schůzi projednáván, a to včetně pozvání prezidenta Zemana na toto zasedání. Chce také posoudit možnosti následného projednání návrhu ve Sněmovně.Senátní bezpečnostní výbor připravil návrh, který konstatuje neschopnost prezidenta Miloše Zemana vykonávat svůj úřad. Podle názoru předsedy výboru Pavla Fischera prezident Zeman ve svých výrocích, kromě jiného i ohledně kauzy Vrbětice, ukázal, že je dezorientován, nesprávně cituje Ústavu a vykládá si realitu způsobem, který zaměňuje následek za příčinu. „Nekoná v souladu se svým slibem, vůči sdělovacím prostředkům vystupuje v rozporu s Listinou základních práv a svobod,” prohlásil Fischer.Poukázal mimo jiné na Zemanovo opakované prohlášení, že vyšetřovacích verzí výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 je více. Zeman to opakovaně uvedl navzdory vyjádření vyšetřovatelů, tajných služeb i premiéra Andreje Babiše, že je pouze jedna vyšetřovací verze, podle níž stojí za výbuchy agenti ruských tajných služeb.Podle Fischerova názoru jsou prezidentova slova v případu Vrbětice vrcholem Zemanových výroků, které ohrožují bezpečnost ČR. Prezident není schopen rozlišit utajovanou informaci od veřejné, prohlásil předseda výboru. Dodal, že Zeman vystoupil s prohlášením k vrbětické kauze až po týdnu od odhalení celé záležitosti.Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček označil tento návrh za lživý útok na prezidentaJe to „zcela lživý útok organizované skupiny senátorů na prezidenta republiky“ a útok na ústavnost, svobodu a demokracii, prohlásil. Ovčáček podezírá senátory z trestného činu rozvracení republiky a z organizovaného pokusu o „státní převrat ve stadiu zrodu“.Horní komora již předloni navrhovala ústavní žalobu na prezidenta Zemana. Vytýkala mu nečinnost v případě jmenování či odvolávání členů vlády a také vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR.Tehdejším podnětem k žalobě bylo to, že prezident a zaměstanci Hradu údajně ovlivňují justici. Sněmovna, v níž mají většinu Zemanovi podporovatelé z řad ANO, ČSSD, KSČM a SPD, však předložení žaloby neschválila.Ústava uvádí, že „nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát”, pravomoci hlavy státu přecházejí na předsedu vlády, Sněmovnu a Senát.

