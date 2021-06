https://cz.sputniknews.com/20210609/putin-pripustil-vstup-ukrajiny-do-nato-14785795.html

„Ukrajina vznikla jako produkt sovětského období.“ Putin promluvil o návrhu zákona Zelenského

„Ukrajina vznikla jako produkt sovětského období.“ Putin promluvil o návrhu zákona Zelenského

Televizní stanice Rusko 24 dnes odvysílala rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, v němž dotyčný komentoval návrh zákona, který dříve předložil... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

Když ruský lídr odpovídal na otázku ohledně vlastního postoje k iniciativě Zelenského, uvedl, že se k tomu nestaví zrovna pozitivně.Ve středečním rozhovoru také z jeho úst zaznělo, že realizace myšlenky o „domorodých národech“ na Ukrajině přiměje stovky tisíc nebo miliony lidí opustit zemi nebo přepsat svou národnost.Putin se také nechal slyšet, že samotné rozdělení lidí na domorodé, prvořadé a druhořadé kategorie lidí, rozhodněpřipomíná teorii a praxi nacistického Německa.Stejně tak si myslí, že myšlenka Kyjeva prohlásit Rusy za nepůvodní obyvatele na Ukrajině, způsobí ruskému lidu silnou a velmi vážnou ránu.Dále ruský lídr poznamenal, že samotná myšlenka takového návrhu zákona je pro všechny špatná, ale pro ruský lid je obzvláště důležitá. Následně Putin všem navrhl, aby zavzpomínali na to, jak Ukrajina vlastně vznikla jako stát. „Jedná se o produkt sovětského období. Bolševici, organizující Sovětský svaz, vytvořili mimo jiné odborové republiky a Ukrajinu,“ připomněl.Dodal také, že proces přímého znovusjednocení těchto území s ruským státem začal v roce 1654, po Perejaslavské radě.Následně hlava ruského státu poznamenala, že tyto informace jsou zaznamenány v dokumentech, které jsou dodnes uloženy v archivech. „Psali o sobě jako o Rusech a pravoslavných lidech,“ zopakoval.V neposlední řadě Putin dodal, že se navíc domnívá, že reakce OBSE a dalších organizací na diskriminační zákon o domorodém obyvatelstvu Ukrajiny není a pravděpodobně ani nebude. Kyjevu se totiž v Evropě raději nechtějí nijak dotknout.Vstup Ukrajiny do NATORuský prezident Vladimir Putin dnes promluvil také o možném vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Nechal se slyšet, že neexistují žádné garance toho, že ke vstupu dané země do NATO nedojde.Lídr Ruska dále podotkl, že Moskva neví, jak si aktuálně stojí Kyjev a Washington v rozhovoru na toto téma.Ukrajina vs. NATOPřipomeňme, že již v roce 2014 se Ukrajina vzdala svého nezúčastněného postavení, a poté prohlásila vstup do NATO za jeden ze svých zahraničněpolitických cílů. V roce 2019 bylo dokonce směřování ke vstupu do aliance zakotveno v ústavě.V loňském roce se Ukrajina stala šestým státem, který získal status partnera NATO s rozšířenou působností. Bývalý generální tajemník aliance Anders Fogh Rasmussen tehdy uvedl, že Kyjev bude muset splnit řadu kritérií, což bude trvat dlouho.Odborníci současně odhadují, že Ukrajina nebude mítv příštích 20 letech nárok na členství v této alianci.Nicméně, v posledních měsících ukrajinsk nebude mít v příštích 20 letech nárok na členství v této alianci. vstupu do NATO. Podle něj je to jediný způsob, jak ukončit konflikt na Donbasu. Kreml však k celé věci poznamenal, že takové kroky by jen prohloubily vnitřní problémy Ukrajiny, a pro obyvatele samozvaných republik by byl vstup do aliance absolutně nepřijatelnou perspektivou.

