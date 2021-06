https://cz.sputniknews.com/20210609/stop-covidofasismu-chcipl-pes-demonstruje-v-praze-proti-covid-pasum-video-14778745.html

„Stop covidofašismu!" Chcípl PES demonstruje v Praze proti covid pasům. Video

„Stop covidofašismu!“ Chcípl PES demonstruje v Praze proti covid pasům. Video

Před budovou Poslanecké sněmovny, kde budou poslanci dnes projednávat novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, se dopoledne sešlo zhruba 200 lidí.

„Poblíž Poslanecké sněmovny demonstruje přibližně 200 lidí proti přijetí zákona o veřejném zdraví. Policisté z místních oddělení zajišťují průjezdnost komunikací, mezi demonstranty se pohybují členové antikonfliktního týmu, přítomna je také pražská Speciální pořádková jednotka,“ uvedl Týdeník Policie na svém facebookovém profilu.Demonstranti se na Malostranském náměstí svolali na devátou hodinu, kdy se poslanci scházejí na jednání. Hnutí Chcípl PES označilo novelu zákona za protiústavní, prý skrytě zavádí covid pas a omezuje práva a svobody občanů. Jeho příznivci se obávají, že policie bude moci zasahovat na jakémkoliv shromáždění s odůvodněním kontroly covid pasů. Hnutí vadí také opatření proti koronaviru. Odpůrci vládní covidové politiky si přinesli transparenty s nápisy: „Vaxx = experiment, nas*at. Tečka.“ Jiní mají slogany přímo na oblečení: „Jsem neočkovaný občan 2. kategorie, ale při smyslech.“„My se nedáme,“ zní jim do uší Malou Stranou. Několik desítek demonstrantů svůj odpor vůči covidovým opatřením vyjadřuje s píšťalkami a megafony.Z megafonu pak zaznělo: „Obnovíme svobodné Československo a vyvážeme se z Evropské unie“. „Pryč z unie,“ znělo ozvěnou společně s výkřiky „Tato země je naše“ a „Svobodu“.„Nenechme si ukrást svobodu,“ hlásají transparenty hnutí poslance Lubomíra Volného. K vidění jsou i loga spojenectví Trikolóry, Svobodných a Soukromníků s heslem „Máte právo žít“.Připomeňme, že před několika dny stovka příznivců hnutí Chcípl PES demonstrovala na Václavském náměstí. Akce proběhla bez závažnějších problémů. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová uvedla, že byla zajištěna jedna osoba kvůli neuposlechnutí výzvy. Policie však musela několikrát demonstranty upozorňovat na nutnost chránit ústa a nos.Demonstrace se účastnila také Zuzana Majerová Zahradníková z hnutí Trikolóra. Europoslanci schválili covidové pasyEvropský parlament dnes většinou hlasů podpořil zavedení digitálních covidových certifikátů, takzvaných covidových pasů, které by měly lidem od začátku července usnadnit cestování po Evropské unii. Balíček obsahuje několik dokumentů, z nichž každý získal nadpoloviční většinu hlasů poslanců. Rozhodnutí nyní musí projít technickým registračním postupem a vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU.Spuštění systému se plánuje od 1. července, ale již funguje v testovacím režimu - více než milion Evropanů již získalo covidové pasy.Dokument obsahuje tři varianty údajů: informace o očkování proti covidu-19, o negativním PCR testu nebo o prodělané nemoci a přítomnosti imunity. Lze jej použít s mobilním telefonem a QR kódem.Podle EU by certifikáty měly na jedné straně eliminovat diskriminaci a na druhé straně urychlit návrat k volnému pohybu mezi zeměmi unie.Rovněž se očekává, že ti, kteří byli očkováni a obdrželi osvědčení, budou osvobozeni od povinnosti provádět testy a dodržovat karanténu během cestování po Evropské unii. Jde o vakcíny centrálně schválené v EU, ale unijní státy budou mít právo na to, aby samy přiznaly i další vakcíny.Evropská osvědčení mohou mít k dispozici také občané jiných zemí, kteří přijíždí do EU, pokud dostali odpovídající očkování. Tento mechanismus se v současné době vyvíjí.Certifikáty mají být dočasné, dokud Světová zdravotnická organizace nezruší mezinárodní pohotovost. Očekává se, že budou zavedeny po dobu jednoho roku.

