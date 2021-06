https://cz.sputniknews.com/20210609/tichanovska-prezidentka-vizitator-tchaj-wanu-slouzi-americkym-zajmum-obul-se-paroubek-do-vystrcila-14777602.html

Tichanovská prezidentka? Vizitátor Tchaj-wanu slouží americkým zájmům, obul se Paroubek do Vystrčila

Bývalý premiér ČR Jiří Paroubek se nebývale tvrdě pustil do předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila. Nerozumí, jak může označit představitelku běloruské...

„Včera už zase Vystrčil řádil,“ napsal Paroubek v úterý na svém blogu. Nerozumí, co vedlo předsedu Senátu k tomu, aby označil Tichanovskou za běloruskou prezidentku. Připomíná mu to stejnou chybu, kterou Česká republika učinila svého času s Venezuelou, kdy za prezidenta země představitelé českého státu uznali předsedu tamějšího zákonodárného sboru Juana Guaidóa, ačkoli moc stále drží v rukou Nicolás Maduro.Připomeňme, že v roce 2019 český prezident Miloš Zeman poblahopřál Guaidóovi k převzetí prezidentského úřadu a pozval ho na návštěvu České republiky. V úterý Zeman na zámku v Lánech přijal Tichanovskou a popřál opozici „vítězství v boji s posledním evropským diktátorem“.Slouží americkým zájmům„Vrchní senátor Vystrčil se před nedávnem vcelku nechvalně proslavil jako vizitátor Tchaj-wanu, který navštívil jako jeden z prvních vysokých ústavních činitelů ze zemí Západu od roku 1971,“ vyčítá expremiér další kontroverzní Vystrčilovy kroky.Připomíná, že ještě v době studené války USA v 70. letech přestaly uznávat Tchaj-wan za reprezentanta Číny. Ostrovní země byla vyloučena z organizací OSN a její místo zaujal komunistický režim v Pekingu. Nyní ovšem Spojené státy vedou s Čínskou lidovou republikou obchodní válku a Tchaj-wan se jim v tomto boji velmi hodí.Podle něj se Američanům hodilo „najít někoho ochotného, kdo by izolaci Tchaj-wanu prorazil“. To ovšem poškozuje české ekonomické zájmy.Zeman je dezorientovaný? FujtajblDále Paroubkovi vadí iniciativa některých senátorů včele s Pavlem Fischerem, který obvinil prezidenta republiky Miloše Zemana z toho, že nezvládá působit ve své funkci. Podle Fischera je Zeman dezorientovaný, špatně cituje ústavu a vykládá si realitu způsobem, který zaměňuje následek s příčinou.Senát bude jednat o návrhu zbavit prezidenta Zemana funkce. Případné rozhodnutí o nezpůsobilosti zastávat prezidentský úřad bude muset potvrdit Sněmovna.

