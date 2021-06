https://cz.sputniknews.com/20210609/to-potrebujete-vedet-pred-zacatkem-horke-sezony-lekari-varovali-pred-nebezpecim-sodovky-pro-mozek-14769639.html

To potřebujete vědět před začátkem horké sezóny. Lékaři varovali před nebezpečím sodovky pro mozek

2021-06-09T09:01+0200

Podle americké odbornice na výživu Brittany Lubeckové sodovky obsahující kofein mohou být návykové. Kofeinová soda je také špatná pro spánek, varuje britský lékař Chris Airey. Studie z roku 2017 publikovaná ve vědeckém časopise Sleep Health spojila nízké trvání spánku s konzumací významného množství sycených nápojů, které obsahují kofein.Sodovka bez kofeinu může být také škodlivá. Americká nutriční neuroložka (odbornice na potravinovou vědu) Emily E. Nobleová tvrdí, že u lidí, kteří v dětství konzumovali velké množství sladkých sycených nápojů, se mohou později objevit problémy s pamětí.Ale sodová voda bez cukru podle vědců není o nic lepší. Podle studie zveřejněné ve vědeckém časopisu Stroke je u lidí, kteří pijí sladěné sodovky, třikrát vyšší pravděpodobnost mrtvice a Alzheimerovy choroby.Podle nové studie zveřejněné v časopise BMC Public Health tvoří nápoje 20 % denních kalorií člověka. Pro průměrného člověka, který konzumuje dva tisíce kalorií denně, je to asi 400 kalorií.Podle vědců sycené nápoje přispívají ke stravě od 35 do 141 kalorií denně, v závislosti na věku člověka. Vědci zdůrazňují, že soda obsahuje prázdné kalorie a podporuje nárůst hmotnosti a metabolickou dysfunkci. Odborníci navíc dodávají, že lidé mohou často sportovat, ale při pití sladké sodovky stále tloustnou.Kromě toho sodovka zvyšuje riziko cukrovky 2. typu, srdečních komplikací, depresí, onemocnění jater a je obecně spojena se zvýšenou pravděpodobností předčasné smrti.Jaká chuť sodovky je nejškodlivější?Sodovky mají negativní vliv na zdraví, ale jedna z jejich příchutí je nejvíce škodlivá. Jde o nápoj s pomerančovou příchutí, píše Eat This, Not That! s odkazem na odborníka na výživu Tammyho Lakatose Shamese.Mnoho lidí se mylně domnívá, že pomerančová sodovka obsahuje ovoce, vysvětluje odborník. To však není pravda, v pomerančové sodovce nejsou žádné skutečné čerstvé plody, díky nimž by byl nápoj i vzdáleně zdravý.Z tohoto důvodu je oranžová sodovka nejhorší volbou, lidé si mohou myslet, že pijí výživný nápoj, a nakonec konzumují více než jinou příchuť.

