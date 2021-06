https://cz.sputniknews.com/20210609/ufo-dokazalo-odpojit-americke-jaderne-zbrane-potvrdil-byvaly-sef-tajne-jednotky-v-pentagonu-14785125.html

UFO dokázalo odpojit americké jaderné zbraně, potvrdil bývalý šéf tajné jednotky v Pentagonu

UFO dokázalo odpojit americké jaderné zbraně, potvrdil bývalý šéf tajné jednotky v Pentagonu

Neidentifikovatelné létající objekty (zkráceně UFO) se zajímají o pozemské jaderné technologie. Některé objekty dokonce dokázaly odpojit. Pro list The... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

Toto šokující odhalení přichází před dlouho očekávanou veřejnou zprávou o neidentifikovatelných leteckých jevech (UAP), jak se nyní UFO správně označují. Množství těchto UAP zaznamenali američtí vojenští piloti i námořníci. Některá videa byla zveřejněna na internetu.Nyní se ukazuje, že tyto neidentifikovatelné jevy nejsou vůbec neškodné. Jak uvádí Luis Elizondo, aktivně se zajímají o jaderné technologie jak ve Spojených státech, tak i v jiných jaderných mocnostech.Přitom poukazuje na to, že podle jeho informací v jiných zemích jaderné objekty naopak zprovoznily.Bývalý zaměstnanec Pentagonu dále poznamenal, že se neidentifikovatelné objekty zajímaly o lodě amerického námořnictva s jaderným pohonem jako například letadlová loď Nimitz. Kromě toho jsou tyto objekty nějak spojené i s vodou, kde se často vyskytují.Když dotyčný odpovídal na otázku ohledně nadcházející zprávy o UAP, která má být tento měsíc zveřejněna, uvedl, že už je jasné, že se nejedná o americké technologie nebo technologie Ruska či Číny.Připravovaná zpráva by měla shrnout desítky let tajných záznamů, snímků a videonahrávek, které mají pomoci vysvětlit původ záhadných jevů na obloze, ale i pod vodou. Jedná se o hrozbu pro lidstvo či USA? Jsou produktem lidské civilizace? Všechny tyto informace se dostanou na stůl senátorů z výboru pro zpravodajské a ozbrojené služby.Zprávy o tom, že příslušníci amerických ozbrojených sil jsou častými svědky UFO a podobných jevů, se v poslední době vyskytují poměrně často. Záhadné objekty ve vzduchu, ale i pod vodou, zaznamenávají palubní přístroje i družice, a proto se již nejedná o zmatená svědectví nahodilých lidí.Dříve bývalý ředitel Národní zpravodajské služby John Ratcliffe řekl stanici Fox News, že pohyby zachycených objektů nelze s naší technologií napodobit. Zdůraznil, že se pohybují vysokou rychlostí, aniž by docházelo k sonickému třesku. Bývalý představitel ministerstva obrany Luis Elizondo, který se věnoval otázce UAP skoro deset let, podotkl, že objekty překonávají techniku jakékoli země.To, že Spojené státy zaznamenaly vzdušné objekty, o nichž nevědí, co jsou zač, v květnu potvrdil bývalý americký prezident Barack Obama.

