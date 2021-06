Uživatelé mají podezření, že Macron nahrál incident s fackou

https://cz.sputniknews.com/20210609/uzivatele-maji-podezreni-ze-macron-nahral-incident-s-fackou-14780687.html

Uživatelé sociálních sítí ve Francii aktivně komentují incident, během něhož francouzský prezident Emmanuel Macron dostal facku. Někteří to rozhodně odsuzují... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

Zatímco francouzští politici, a to jak příznivci Macrona, tak i jeho přímí odpůrci, útok na francouzského prezidenta důrazně a tvrdě odsoudili, na internetu můžeme najít různé komentáře ohledně toho, co se stalo.„Je to šokující, ostuda, je prostě nepřijatelné dát facku prezidentovi republiky. Žádného Francouze a nikoho, kdo žije v této mírové zemi, by to nemělo nechat lhostejným. Chci, aby soud byl vůči agresorovi nemilosrdný,“ napsal uživatel dem pod postem francouzského premiéra Jeana Castexe, který prohlásil, že demokracie je debata a střet myšlenek, ale ne agresivita - ani slovní, natož fyzická.„Samozřejmě si to zaslouží odsouzení, ale tato facka není nic ve srovnání s násilím, ať už fyzickým, morálním nebo sociálním, kterého se pan Macron dopouští vůči Francouzům. Nezapomeňme na zmrzačené „žluté vesty“, napsal uživatel s přezdívkou GiletsN v komentáři k postu předsedkyně pravicové strany Národní asociace Marine Le Penové, která prohlásila, že agrese vůči francouzskému prezidentovi je nepřijatelná.„Nemohu odsuzovat facku politikům, kteří nebrání svůj lid,“ uvádí ROY DAVID.Někteří uživatelé vyslovují verzi, že to vše může být nahraná scéna. „A jestli to byla inscenace?... Jsou ochotni udělat cokoli, aby rozdělili Francouze a očernili naši Francii,“ píše uživatelka Marianne Marie.Stejnou otázku si klade francouzský zpěvák, básník a politik Francis Lalanne. „Facka Macronovi, inscenace pro prezidenta s nízkou podporou? Je potřeba viktimizace?“ napsal na své stránce na Twitteru.„Přiznávám, že jsem měl pochybnosti. Způsob, jakým Macron pokládá ruku na rameno muže, a ten lehce plácne ... Dnes je všechno tak zkažené, že v první řadě mě napadá inscenace,“ odpovídá Lalannovi majitel účtu pod přezdívkou le nantais libre. „Myslím, že spíš občané už toho mají plné zuby. A navzdory všem preventivním opatřením prošel (muž, který dal facku) řetězem policistů,“ komentuje událost další uživatel.Kromě komentářů jsou sociální sítě plné karikatur a fotomontáží. Jeden z uživatelů například uveřejnil fotografii Macrona v černém obleku s dlouhými hroty a s titulkem pod ním: „Po krátké přestávce je Emmanuel Macron připraven vrátit se ke komunikaci s lidmi.“Sám francouzský prezident se již ve čtvrtek k incidentu vyjádřil a vyzval, aby význam této události nebyl zveličován. Macron zdůraznil, že se po incidentu ničeho neobává a bude nadále s Francouzi komunikovat.

