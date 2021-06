https://cz.sputniknews.com/20210609/ve-jmenu-budoucnosti-demokratickeho-beloruska-europarlament-zverejnil-seznam-karnych-sankci-14787871.html

Ve jménu budoucnosti demokratického Běloruska: Europarlament zveřejnil seznam kárných sankcí

Ve jménu budoucnosti demokratického Běloruska: Europarlament zveřejnil seznam kárných sankcí

Poslanci Evropského parlamentu hodlají v rezoluci o Bělorusku vyzvat k okamžitému zavedení čtvrtého balíčku osobních sankcí vůči Bělorusku, a také k zavedení... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

Europoslanci budou o návrhu rezoluce o Bělorusku hlasovat ve čtvrtek. Rozhodnutí Evropského parlamentu ale není závazné, je pouhým doporučením pro země EU.Návrh usnesení také poukazuje na nutnost brzkého přijetí ekonomických sankcí, které by se podle poslanců měly týkat „veřejných i soukromých firem ovládaných běloruským režimem nebo úzce souvisejících s jeho zájmy“. Evropský parlament tak vyzývá k zavedení sektorových sankcí proti ropnému sektoru, draselnému, ocelářskému a dřevařskému průmyslu. EP rovněž vyzývá firmy registrované v Evropské unii, včetně Siemens AG, aby ukončily spolupráci s běloruskými úřady.„Evropský parlament vyzývá k ukončení spolupráce a financování státních bank v Bělorusku... Navrhuje se také zvážit otázku dočasného pozastavení účasti Běloruska v systému SWIFT,“ uvádí se v návrhu dokumentu.To však není vše. Dále europarlament „vyzývá k omezení přístupu zaměstnanců běloruské ambasády v Bruselu do Evropského parlamentu, a také k revizi otázky výměny informací s běloruskou diplomatickou misí“. A požadavky pokračují.Poslanci předpokládají, že by taková konference pod záštitou EU mohla svolat zástupce finančních mezinárodních institucí, země G7, státy Evropské unie, mezinárodní organizace.

