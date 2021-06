https://cz.sputniknews.com/20210609/vedci-odhalili-zahadu-polarni-zare-na-zemi-14773846.html

Vědci odhalili záhadu polární záře na Zemi

Vědci z University of Iowa v USA konečně odhalili tajemství původu polární záře, což dokazuje, že hlavní roli hrají silné elektromagnetické vlny během...

2021-06-09T08:04+0200

věda a technologie

polární záře

vědci

Alfvénovy vlny, které jsou elektromagnetickými vlnami v plazmě a šíří se podél siločar magnetického pole, působí podle hypotézy jako urychlovač částic. Elektrony ve slunečním větru, pohybující se rychlostí 72 milionů kilometrů za hodinu, se dostávají do magnetického pole Země, zrychlují podél siločar a vstupují do horních vrstev atmosféry, kde se srážejí s molekulami kyslíku a dusíku, které dále přecházejí do vzrušeného stavu a vyzařují světlo.Tuto hypotézu částečně potvrzují údaje kosmických přístrojů, které pozorovaly Alfvénovy vlny nad polárními zářemi. Konečný důkaz pocházel z velkého plazmového zařízení (LPD) v Laboratoři základního výzkumu plazmy na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Pomocí numerických simulací vědci prokázali, že experimentální výsledky potvrzují klesání Landau, když je energie elektromagnetické vlny absorbována pomalu se pohybujícími elektrony.Podle slov autorů práce je experiment prvním přímým důkazem toho, že Alfvénovy vlny jsou schopné produkovat zrychlené elektrony způsobující polární záři.

