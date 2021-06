https://cz.sputniknews.com/20210609/zapad-vzdy-ignoroval-vsechny-obavy-ruska-putin-nevyloucil-ze-se-ukrajina-zahy-stane-clenem-nato-14786702.html

„Západ vždy ignoroval všechny obavy Ruska.“ Putin nevyloučil, že se Ukrajina záhy stane členem NATO

„Západ vždy ignoroval všechny obavy Ruska.“ Putin nevyloučil, že se Ukrajina záhy stane členem NATO

Ruský prezident Vladimir Putin dnes promluvil také o možném vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Nechal se slyšet, že neexistují žádné garance toho, že... 09.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-09T22:10+0200

2021-06-09T22:10+0200

2021-06-09T22:10+0200

svět

vstup

názor

rusko

ukrajina

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1073/27/10732719_0:149:2991:1831_1920x0_80_0_0_ba83fabc115d8edc9823d1379114aff1.jpg

Rusko neví, jak probíhá rozhovor Kyjeva a Washingtonu o možnosti vstupu Ukrajiny do NATO, uvedl ruský prezident Vladimir Putin s tím, že nesdílí postoj těch, kteří se vysmívají možnosti vstupu Kyjeva do této aliance. Žádné záruky toho, že daná země nevstoupí do Severoatlantické aliance, totiž podle něj nejsou.Prezident také připomněl, že Západ zkrátka ignoroval všechny obavy Ruska.Dodal také, že ve svých předchozích rozhovorech na toto téma s bývalými vůdci USA již několikrát slyšel, že NATO je otevřenou organizací. „To za prvé. A druhá teze zní: Každý národ, každý stát má právo zvolit si, co považuje za nezbytné k zajištění své bezpečnosti. To mi bylo řečeno hned několikrát,“ řekl prezident.Znovu pak zdůraznil, že neexistují žádné záruky o tom, že Ukrajina do NATO nevstoupí.Dále se Putin nechal slyšet, že považuje za chytré ty lidi na Ukrajině, kteří jsou odpůrci vstupu země do NATO, protože se nechtějí stát „potravou pro děla“ a „drobnou mincí“.Stejně tak uvedl, že tito lidé „se podle všeho cítí být součástí naší společné civilizace a nechtějí, aby se jedna část civilizace stavěla proti jiné části civilizace, a zároveň skákala, jak někdo cizí píská“. „Chytří lidé,“ uzavřel celou věc ruský prezident.Ukrajina vs. NATOPřipomeňme, že již v roce 2014 se Ukrajina vzdala svého nezúčastněného postavení, a poté prohlásila vstup do NATO za jeden ze svých zahraničněpolitických cílů. V roce 2019 bylo dokonce směřování ke vstupu do aliance zakotveno v ústavě.V loňském roce se Ukrajina stala šestým státem, který získal status partnera NATO s rozšířenou působností. Bývalý generální tajemník aliance Anders Fogh Rasmussen tehdy uvedl, že Kyjev bude muset splnit řadu kritérií, což bude trvat dlouho.Odborníci současně odhadují, že Ukrajina nebude mít v příštích 20 letech nárok na členství v této alianci.

2

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vstup, názor, rusko, ukrajina, nato