A je jasno. Šéf ÚZSI tvrdí, že Hamáček svým výrokem činnost rozvědky v RF neohrozil

Dnes se objevily zprávy o tom, že po středečním vyslechnutí šéfa ÚZSI vzala jeho sdělení na vědomí také sněmovní komise pro kontrolu ÚZSI. Zmiňme, že byl posuzován výrok ministra vnitra z diskuse o kauze explozí muničního skladu ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014. Na výrok upozornil server Seznam Zprávy.Jeho slova se ale některým nezamlouvala. Argumentovali tím, že vicepremiér tak mohl poskytnout ruské straně návod, jak identifikovat příslušníky české rozvědky v době, kdy si země vzájemně vyhostily řadu diplomatů. Věcí se tak začal zabývat ÚZSI. V souvislosti s tím Blažek prozradil, že stálá komise k záležitosti na svém středečním zasedání Šimandla vyslechla a vedla rozpravu. Následně vzala v potaz Šimandlovu informaci, že výrok „nijak neohrozil činnost ÚZSI v Rusku“.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Další vyšetřování HamáčkaZmiňme, že centrem zájmu se stala také Hamáčkova cesta do Moskvy a její okolnosti. Právě touto věcí se totiž začala zabývat NCOZ. Vyšetřování probíhá v režimu důvěrné pro podezření z trestného činu ohrožení utajované informace a zneužití pravomocí úřední osoby.Jan Hamáček se 15. dubna setkal se šéfy tajných služeb (kromě BIS), policie, českým velvyslancem v Rusku a nejvyšším státním zástupcem. Server Seznam Zprávy tvrdí, že vicepremiér chtěl v Moskvě vyměnit ututlání vrbětické kauzy za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a uspořádání summitu Biden-Putin v Praze. Přítomní mu to ale vymluvili.Hamáček 14. dubna oznámil, že poletí do Moskvy, aby vyjednal dodávky ruské vakcíny proti koronaviru. Poté, co spolu s premiérem Andrejem Babišem 17. dubna obvinil Rusko z výbuchů ve vrbětických muničních skladech, začal tvrdit, že jeho avizovaná cesta byla zastíracím manévrem.Hamáček odmítá, že by chtěl ututlat vrbětickou aféru výměnou za Sputnik V. Na novináře Seznamu podal trestní oznámení. Podle něj se mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy.Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík se dříve vyjádřil, že server je odhodlaný dokázat pravdivost svých tvrzení.

