Aktivistky obsadily rypadla v dolech Bílina a také Nástup-Tušimice. Žádají rychlý konec uhlí

Aktivistky obsadily rypadla v dolech Bílina a také Nástup-Tušimice. Žádají rychlý konec uhlí

Podle informací ČTK skupina aktivistek na rypadlech vyvěsila transparenty, které vyzývají k ukončení těžby uhlí. Uvádí se, že v Bílině jich proti těžbě uhlí protestuje šest, v Tušimicích čtyři. Podle jejich vyjádření každým dnem, kdy se uhlí těží, uniká příležitost lidem v uhelných regionech zajistit důstojnou budoucnost.Dodaly, že jim nezbývá jiná možnost než obsadit rypadla, vyzvat k občanské neposlušnosti a všem dalším druhům boje za klimatickou spravedlnost. Podotkly, že razantně odmítají plány vlády.Severočeské doly, kterým velkostroje patří, musely na obsazených strojích zastavit práce. ČTK to řekl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.Připomeňme, že ekologičtí aktivisté protestovali proti těžbě uhlí naposledy loni začátkem září, a to na dvou místech v Ústeckém kraji. Vnikli do lomu Vršany a demonstrovali před elektrárnou Počerady na Lounsku, která je největším odběratelem hnědého uhlí z tohoto lomu. Demonstraci svolalo 13 ekologických organizací, které měly na vládu čtyři požadavky. Těmi byly kromě rychlého ukončení těžby a spalování uhlí a co nejrychlejšího ukončení provozu elektrárny Počerady také spravedlivá transformace uhelných regionů a rozšíření cílů snižování emisí v Evropské unii do roku 2030. Policie aktivisty, kteří vnikli do lomu Vršany, zadržela, aby ověřila jejich totožnost.Kdy v Česku přijde konec uhlí?Hnědé uhlí má v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny v České republice. Podle dat Energetického regulačního úřadu na něj předloni připadalo asi 40 procent výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 procent. Podle doporučení Uhelné komise, která se útlumem těžby zabývá, by využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla mělo skončit v roce 2038. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale už dříve řekl, že zásadní odklon od využívání uhlí k výrobě elektřiny a tepla očekává už do roku 2030. Definitivní podoba postupu útlumu by měla být hotová do konce letošního roku.

