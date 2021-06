https://cz.sputniknews.com/20210610/beloruska-opozice-by-mela-mit-v-praze-kancelar-prohlasil-zeman-14797787.html

Běloruská opozice by měla mít v Praze kancelář, prohlásil Zeman

Běloruská opozice by měla mít v Praze kancelář, prohlásil Zeman

Český prezident Miloš Zeman navrhl představitelce běloruské opozice Světlaně Tichanovské, aby v Praze zřídila kancelář. Hlava státu to prohlásila během své... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-10T19:40+0200

2021-06-10T19:40+0200

2021-06-10T19:40+0200

česko

světlana tichanovská

miloš zeman

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/14791824_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_6a51a038f3c4c7a44bf1d8589c45ed6f.jpg

Rozhovor poskytl Zeman na palubě armádního letounu novinářům portálu ParlamentníListy.cz a rádia Frekvence 1, když se vracel ze schůzky se svým rakouským protějškem Alexanderem Van der Bellem. Vyjádřil se i ke své nedávné schůzce se Světlanou Tichanovskou.Zeman se s Tichanovskou setkal v úterý na zámku v Lánech. Prezidentův mluvčí tehdy prohlásil, že jí Zeman vyjádřil osobní podporu a podpořil i běloruskou opozici v boji proti „poslednímu diktátorovi v Evropě“.Tichanovská, která dorazila do Prahy na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila, se setkala i s dalšími předními politiky, mimo jiné s premiérem Andreje Babišem (ANO), ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD) či primátorem hl. m. Praha Zdeňkem Hřibem (Piráti). Tichanovská rovněž vystoupila na půdě Senátu, kde vyzvala k uvalení dalších sankcí proti Bělorusku.„Blbostmi se nezabývám.“Zeman dále okomentoval usnesení Evropského parlamentu, které odsuzuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše a vyzývá české orgány, aby vytvořily transparentní systém rozdělování unijních dotací.Příliš vážně nebere ani další pokus zbavit ho prezidentské funkce ze strany částí senátorů v čele s Pavlem Fischerem. Ten totiž tvrdí, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad kvůli svému duševnímu zdraví.Podobně se vyjádřil i ke kauze bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování vůči ženám.Prezident se rovněž přiznal, že zesnulou filmovou hvězdu Libuši Šafránkovou vždy obdivoval. Zašle jí věnec na pohřeb.Zeman ve čtvrtek potřetí za své působení v prezidentském úřadě navštívil Vídeň. Setkal se zde s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem, který vyjádřil české hlavě státu podporu v diplomatickém konfliktu s Ruskem, který začal kvůli vrbětické kauze. Zároveň se Van der Bellen nechal slyšet, že ho špatné vztahy mezi EU a Ruskem mrzí. Podotkl, že Rusko patří do Evropy.Zeman za postoj svého protějšku poděkoval a souhlasil s tím, že Rusko do Evropy skutečně patří. Na tiskové konferenci dále vytkl nacionalistické postoje ruského opozičního aktivisty Alexeje Navalného, kterého by evropské země podle něj neměly podporovat.

https://cz.sputniknews.com/20210610/prezident-rakouska-litujeme-negativniho-trendu-ve-vztazich-mezi-ruskem-a-eu-14791635.html

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

světlana tichanovská, miloš zeman, česká republika