Bělorusko se vyjádřilo k usnesení Evropského parlamentu

10.06.2021

2021-06-10

2021-06-10T21:33+0200

2021-06-10T21:33+0200

Poslanci Evropského parlamentu na základě výsledků červnového plenárního zasedání ve Štrasburku ve čtvrtek většinově přijali rezoluci o Bělorusku, v níž vyzvali k zavedení těch nejširších osobních a ekonomických sankcí proti Minsku. Rozhodnutí Evropského parlamentu je ale pouze doporučením pro země EU.Podle jeho slov „se to již stává každodenní realitou“. „To svědčí o hluboké krizi v evropských politických institucích,“ dodal Savinych.Následně dotyčný upozornil na další problém, kterým je touha rozebrat současný systém mezinárodního práva. V této souvislosti pak upozornil na skutečnost, že Spojené státy jednostranně odstupují od hlavních smluv, které mají globální význam pro bezpečnost celého světa.Dle jeho mínění se jedná „o extrémně nebezpečnou tendenci, která může svět dostat do velmi obtížné situace“. „A tuto tendenci nemůžeme ignorovat,“ zdůraznil Savinych.

Masunta nejosvícenější, o 2,64 levelu nad Kosmo Olinkou

Kosmo, naivita, sem tam neznalost.. ale zapálený jsi. Nechci napsat, že iniciativní blbec . . . Potřeboval by jsi na pár let do školy. 🌿💖💚💖💚💖💚

