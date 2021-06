https://cz.sputniknews.com/20210610/bojkot-zimni-olympiady-v-cine-senat-ma-plan-jak-bojovat-proti-porusovani-lidskych-prav-v-teto-zemi-14798260.html

Bojkot zimní olympiády v Číně? Senát má plán, jak bojovat proti porušování lidských práv v této zemi

Neúčast českých politických činitelů by měla dle horní komory znamenat nesouhlas s postupem čínského režimu vůči Tibeťanům a Ujgurům, ale také k Tchaj-wanu a Hongkongu. Senátoři ve svém usnesení odkazují na zkušenosti z letní olympiády v Pekingu, která proběhla v roce 2008. Tehdy totiž čínský režim v rozporu se závazkem uspořádat hry jako svobodné a otevřené, omezil volný pohyb sportovců i novinářů. To bylo podle Senátu jasným důkazem toho, že Čína „zneužila“ pekingské olympijské hry „k dalšímu potlačení lidských práv a svobod, což se projevilo také v masívních represích vůči menšinám“.Různorodé názoryPokud jde o myšlenku politického bojkotu her, panují však různorodé názory. Otevřeně se proti němu postavil například senátor SLK Michael Canov. Ten je totiž toho názoru, že si čeští sportovci zaslouží na místě politickou podporu.S tímto názorem ale nesouhlasí předseda senátorů Zdeněk Nytra: „Pochybuji, že naši sportovci dosáhnou větších úspěchů, když budou povzbuzováni politickými představiteli.“ Dodal také, že by politický bojkot měl symbolický význam.Jisté pochybnosti o účinnosti usnesení má také Jiří Čunek (KDU-ČSL). Senátor Pavel Fischer uvedl, že podobně postupují i další evropské parlamenty.Reakce čínského velvyslanectvíPokud jde o to, jak se k věci staví čínská strana, svůj komentář již dříve poskytl mluvčí velvyslanectví v Praze. Ten „pokus některých českých politiků o hrubou politizaci sportu, zasahování do vnitřních záležitostí Číny a provokaci k neúčasti na ZOH v Pekingu“ odsoudil.Čínská ambasáda si myslí, že politizace sportu porušuje ducha olympijské charty, škodí zájmům sportovců všech zemí a mezinárodnímu olympijskému hnutí. ČR v tom není samoK diplomatickému bojkotu olympiády v Číně nevyzvali ale jenom čeští senátoři. Před časem to naznačovala také předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.I tato americká politička si totiž myslí, že by neúčast amerických činitelů byla správnou reakcí na porušování lidských práv v Číně. Konkrétně Pelosiová zmínila přístup čínských úřadů k obyvatelům Hongkongu, Tibetu a provincie Sin-ťiang.

čína

