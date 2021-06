https://cz.sputniknews.com/20210610/chce-opakovat-uspech-caputove-general-pavel-si-najal-muze-ktery-konzultoval-budouci-prezidentku-sr-14796140.html

Chce opakovat úspěch Čaputové? Generál Pavel si najal muže, který konzultoval budoucí prezidentku SR

Bývalý náčelník generálního štábu ČR Petr Pavel již několikrát opakoval, že je připraven kandidovat v prezidentských volbách v roce 2023 a zbývá jen oficiální... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

Generál Armády České republiky ve výslužbě si podle zjištění Seznam Zpráv zajistil služby slovenského mediálního poradce Michala Repy. Jde přitom o stratéga cesty Zuzany Čaputové do čela Slovenska.Repa byl dříve také poradcem současného bratislavského primátora Matúše Valla. Repa umí podle svých výsledků dobře číst veřejné mínění a dokáže pochopit náladu ve společnosti tak, aby tomu mohla jít kampaň naproti. Při vítězství Čaputové například sázel na slogan „Postavme se zlu, spolu to dokážeme,“ což v rozjitřené době vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka zafungovalo.Kolik za Repovy služby Pavlova iniciativa platí, Osúch Seznam Zprávám nesdělil – prý si to Repa nepřeje. Spojení s přepravou uprchlíků na Slovensko a pučem v Černé HořeNovináři zjistili, že s Repou iniciativa spolupracuje coby konzultantem na volné noze, na svém webu je dotyčný však zároveň veden jako seniorní konzultant izraelské agentury Shaviv Strategy and Campaigns, v jejímž čele stojí světoznámý marketingový expert Aron Shaviv. Na politické aktivity agentury v roce 2019 upozornil Deník N:Podle izraelského listu The Times of Israel Shaviv s Repou byli také u přesídlení křesťanských uprchlíků z Iráku na Slovensko v roce 2015.Prezidentské volbyPoslední prezidentské volby proběhly v lednu roku 2018. Z prvního kola voleb, které se uskutečnilo 12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandidátů do druhého kola dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole 26. a 27. ledna pak o 152 184 hlasů (2,74 procentního bodu) zvítězil Miloš Zeman. Své druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu.Prezidenta České republiky si občané volí od roku 2012 přímou volnou. Od roku 1993 do roku 2012 byl nepřímo volen českým parlamentem. Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Zmiňme, že nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy České republiky nebo jiné součásti ústavního pořádku.

