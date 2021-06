https://cz.sputniknews.com/20210610/co-vsechno-jeste-nemaji-pirati-v-programu-a-jsou-to-jen-pomluvy-matocha-tvrde-zautocil-na-piraty-14794183.html

„Co všechno ještě nemají Piráti v programu a jsou to jen pomluvy?“ Matocha tvrdě zaútočil na Piráty

Volby se blíží a kolem programu Pirátů se začínají vynořovat nové informace. I když některé body daná strana jasně odmítá, jiné by měly být pravdivé. Jak to... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

Nedávno se objevily informace o tom, že Česká pirátská strana touží po údajném zvyšování daně z nemovitostí, kvůli čemuž se dostala pod palbu kritiky. Na internetu se totiž šířila informace o plánovaném povolebním razantním zvýšení daně z nemovitostí na procento ceny nemovitosti. To ale strana označila za hoax. „Jde o podvržený text, který se jen snaží tvářit jako část volebního programu Pirátů. S oficiálním volebním programem nemá nic společného, ten nic z uvedených návrhů neobsahuje,“ uvedli tehdy Piráti své facebookové stránce.Nyní se k podobným „hoaxům“ a celé situaci kolem Pirátů vyslovil předseda Rady České televize.V souvislosti s děním tak zavzpomínal na historii a Piráty srovnal s komunisty.Ke svému příspěvku pak přidal fotografii, na které je zobrazen muž, jak říká: „Je to hoax, soudruzi. Násilnou kolektivizaci nemáme v programu.“Na jeho slova vzápětí reagovali lidé. Spousta z nich přitom s Matochou souhlasila.Piráti otáčí a mění názorO nápadu na vyšší zdaňování bytů se hovořilo již v dubnu. Konkrétně o tom mluvil pražský Pirát Tomáš Kapler, který tuto věc prosazoval a hlásal, že kdo si to nebude moct dovolit, má se přestěhovat do menšího bytu.Nyní však Piráti otočili, jelikož zjistili, že se lidem tyto plány nelíbí. Část voličů se dokonce nechala slyšet, že kdyby zvažovali volbu Pirátů, nápad s vyšším zdaněním bytů by je odradil. Dle průzkumu agentury Kantar CZ by tak tito voliči přešli raději k pravicové koalici ODS, lidovců a TOP 09, ke koalici Spolu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se tak nyní na všech frontách dušuje, že jeho strana opravdu vyšší zdanění bytů neplánuje.Následně dodal, že Piráti neplánují nejen zdanění bytů či domů, ale také ani přijetí eura v dalším volebním období.

