Covidový pas umožní znovu cestovat a sledovat nás. Názor

Evropský parlament schválil takzvané covidové pasy. Český parlament se k tomu zatím nemá. Ale i tak je jasné, že bez certifikátu o očkování se do zahraničí... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

Už máte sbaleno? Španělsko láká. Nebo možná Chorvatsko? Takže bereme tašky a kufry, do nich plavky a třeba i ty konzervy. A na to hlavní by se nemělo zapomenout. Pas. A ten druhý, covidový pas taktéž.Evropský parlament ve středu definitivně schválil zavedení covidových certifikátů, takzvaných covidových pasů, které by měly lidem od začátku července usnadnit cestování za hranice. Výrazná většina europoslanců podpořila pravidla, díky nimž budou muset bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci vydávat a uznávat všechny unijní země.Podle evropských poslanců bude zavedení certifikátů zásadním krokem k obnovení svobody pohybu a pomůže nejen turistům, ale i přeshraničním pracovníkům či studentům. Hladké zavedení systému bude nyní na členských zemích.A covid pasy se řeší i v naší republice. Poslanecká sněmovna ve středu schvalovala předlohu, která má v Česku umožnit certifikáty zavést. Jak to už v naší dolní komoře chodí, skončilo to plichtou.Sněmovna odmítla schvalovat vládní předlohu o vydávání covidových certifikátů navzdory naléhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zrychleně ve stavu legislativní nouze. Podle většiny opozice je novela nadbytečná, část poslanců v čele s SPD takzvané covidové pasy zcela odmítá. Další jednání o covidových pasech se mělo odehrát v pátek, ale nakonec se neuskuteční.Jedno je ale jasné, bez covidového pasu ani ránu. Pokud chcete vycestovat do zahraničí. Nabízí se otázka: a co ti, kteří očkování nechtějí nebo nemohou kvůli zdravotním problémům?Covid pas vypadá jako nepřímý argument pro očkování. Takový měkký donucovací prostředek, abychom si nechali dát vakcínu. Neexistuje jednoznačná odpověď, jestli je takový přístup správný. Ale je jasné, že covidový pas, spíš v elektronické než papírové podobně, bude v příštích letech, anebo navždy, dokument, se kterým budeme jezdit do zahraničí.A pak je tu ještě jedna důležitá věc. Covid pasy umožní vládám mít o nás větší přehled. Ne, ne. To není paranoia. Samozřejmě, že díky sociálním sítím a bankovním kartám člověk přišel o přirozenou anonymitu. Covidové pasy budou zkrátka další cihličkou do věže velkého bratra.O zavedení covid pasu Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.Nebudou ti, kteří odmítnou očkování diskriminování? Fakticky to znamená, že ti, kteří nemají covid pas, budou mít pro cestování po Evropě překážky.„Tak ono nejde jen o cestování po Evropě. V cizích zemích budeme zřejmě muset respektovat jejich legislativu a přizpůsobit se jí. Ale jak už jsem řekla, dělat ze zdravých lidí občany druhé kategorie, kterým budou odpírána jejich základní práva jen proto, že se nenechali očkovat nadiktovanou vakcínou, naprosto odmítám. Ano, měli bychom chránit ohrožené skupiny, léčit nemocné, zajistit dostatek vakcín pro ty, kteří ji chtějí, a podporovat imunitu zdravých. Cokoliv jiného je v podstatě státem schválený druh vydírání svých občanů,“ míní paní Marková.Pominula už hrozba covidu? Je rozumné znova začít cestovat?„Jestli hrozba covidu a do jaké míry již pominula nebo ne, se obávám, neví opravdu nikdo. Jsme strašeni stále novými ohnisky a mutacemi, v podstatě není den, kdy by se nějaká taková informace v médiích neobjevila. Jako u všeho jiného, jsou destinace relativně bezpečné, a potom ty rizikové. Pokud lidé do takových cestují, jsem pro to, aby byli otestováni, zda jsou po návratu v pořádku, a neohrožovali nikoho zde. To ale platí i u jiných nemocí. Když pojedu někam, kde je epidemie eboly, taky musím počítat s tím, že se společnost bude před možnou nákazou chránit. Úplný zákaz cestování podle mne smysluplný není,“ říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

