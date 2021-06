https://cz.sputniknews.com/20210610/cviceni-nato-a-ruska-stopa-predstavujeme-hlavni-verze-havarie-bulharskeho-letounu-mig-29-14799090.html

Cvičení NATO a ruská stopa. Představujeme hlavní verze havárie bulharského letounu MiG-29

Cvičení NATO a ruská stopa. Představujeme hlavní verze havárie bulharského letounu MiG-29

Včera bulharská média informovala o incidentu, který se stal v noci v rámci cvičení Šabla-21. Pilot stíhačky MiG-29 si v noci procvičoval střelbu, ale poté, co... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-10T22:45+0200

2021-06-10T22:45+0200

2021-06-10T22:55+0200

svět

incident

letecká havárie

stíhačka

mig-29

černé moře

vyšetřování

bulharsko

verze

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/14777245_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_41ad0307538495880e9a2e9a95cbd656.jpg

Nutno zmínit, že zatím neexistuje žádná oficiální verze, která by vysvětlovala důvod havárie letadla. Podle ministra obrany Georgiho Panajotova byla samotná stíhačka MiG-29, stejně jako zbraně, v pořádku.Dodal také, že bulharské MiGy-29 udržuje sám výrobce, tedy ruská společnost na výrobu letadel Mikojan-Gurevič (MiG). Smlouva zaručující kvalitu opravy vyprší na jaře roku 2022. Následně se vyjádřil k otázce, že rakety ve výzbroji stíhaček mohou být vadné. Tuto možnost vyvrátil.Pilot mohl ztratit orientaciBývalý ministr obrany Krasimir Karakačanov rovněž připustil, že jen stěží se mohlo jednat o technickou poruchu stíhačky. Vysvětlil, že cvičení střelby v noci je nesmírně obtížné, a nevyloučil, že pilot mohl ztratit orientaci. Důvody, proč k nehodě došlo, budou dle něj zjištěny během vyšetřování.Mohl by být havarovaný MiG-29 sestřelen?Takový důvod nevylučuje například šéf bulharské mimoparlamentní strany Ataka, Volen Siderov.Připomněl, že nedávno došlo během cvičení k incidentu za účasti americké armády, která omylem vtrhla do dílny na výrobu slunečnicového oleje ve vesnici Češnegirovo.Daná strana také iniciuje sbírku podpisů pro referendum, v němž budou Bulhaři hlasovat pro pokračování členství v NATO nebo vystoupení z Aliance.Ruská stopa v havárii stíhačky MiG-29Bulharská média zase nevyloučila možnost, že by Moskva do havarovaného MiGu-29 nainstalovala čip. Atlantická rada Bulharska proto vyzvala úřady a vyšetřovací orgány, aby posoudily možnost ruské stopy v incidentu.Zpravodajský web Faktor představil několik následujících verzí toho, co se stalo. Důvodem mohla být prý ztráta orientace pilota v noci, přátelská palba nebo výbuch letadla v důsledku vadné střely. Nicméně, novináři kladou zvláštní důraz na možné zapojení Ruska do incidentu: důvodem havárie tak dle nich může údajně být nekvalitní oprava samotného výrobce nebo akce ruské armády.Jak dále poznamenává Faktor, „všichni jsou si již dlouho vědomi toho“, že ruská letadla za účelem průzkumu létají až příliš blízko bulharského vzdušného prostoru.Kromě toho Faktor přichází i s poměrně „exotickou“ verzí incidentu, „na pokraji tajemství a konspirační teorie“. Publikace s odvoláním na zdroje ve „vojenských kruzích“ hovoří o čipech, které instalují na americké F-16, jež umožňují vyhodit do vzduchu letouny, pokud se ocitne v zajetí nepřátelských sil, aby skryl technologie a bojové schopnosti.Atlantická rada Bulharska po zveřejnění tohoto článku rovněž vyzvala k okamžité kontrole všech MiG-29 které byly opraveny v Rusku samotnou společností MiG, stejně jako k pozastavení všech letů na letounech MiG-29 opravovaných výrobcem, a to až do objasnění příčiny incidentu.Prohlášení bulharského prezidentaBulharský prezident Rumen Radev vyzval ke zdrženlivosti a k touze vyhnout se spekulacím v souvislosti s pádem MiG-29. Připomeňme, že sám Radev stál před nástupem do prezidentské funkce v čele bulharského letectva.Černá skříňkaAkce pátracích a záchranných týmů jsou nyní zaměřeny na nalezení černé skříňky, vysvětlil šéf obrany. To by mělo pomoci zjistit příčinu incidentu a umožnit letectvu pokračovat v plánovaných letech.Velitel bulharského námořnictva Kiril Michajlov dodal, že minolovky a korvety pokračují v pátrání a do operace byly zapojeny také soukromé společnosti, které chtěly námořnictvu poskytnout pomoc.Připomeňme, že komunikace s pilotem MiG-29 Valentinem Terzijevem byla ztracena poté, co během cvičení zasáhl cíl. Uvedl to premiér Stefan Janev.Podle Janeva Terzijev zrovna plnil úkol, který spočíval v zasažení letícího cíle v noci. Zdá se, že se něco změnilo v dráze letu samotného cíle, což od pilota vyžadovalo další manévr. Je známo, že cíl byl zasažen, ale komunikace s Terzijevem skončila po splnění úkolu.

https://cz.sputniknews.com/20210608/pilot-polske-stihacky-pri-cviceni-omylem-zacal-strilet-na-sveho-kolegu-14769343.html

2

černé moře

bulharsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

incident, letecká havárie, stíhačka, mig-29, černé moře, vyšetřování, bulharsko, verze, rusko