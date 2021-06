https://cz.sputniknews.com/20210610/ferigate-a-kauza-poslance-oano-jana-heraka-vyvolaly-diskuzi-o-sexualnim-obtezovani-14793904.html

Ferigate a kauza poslance OĽANO Jána Heráka vyvolaly diskuzi o sexuálním obtěžování

10.06.2021

Jeho „hrdinou“ je však mediálně v podstatě neviditelný poslanec OĽANO Ján Herák. Rozdílů je samozřejmě víc. Zatímco Dominik Feri údajně obtěžoval dospělé ženy, v případě poslance Jána Heráka jde zřejmě o zneužívání mladistvých. V něčem jsou tedy obě kauzy podobné, ale v něčem se zásadně liší.V českém prostředí se protagonistou skandálu, jak už jsme uvedli, stal Dominik Feri, hvězda tzv. koalice Spolu a člověk, který v minulých volbách pravděpodobně zachránil parlamentní status své strany TOP 09. Tento nepřehlédnutelný poslanec se stal idolem mládeže. Stal se zajímavým už jako teplický zastupitel .Do společnosti vstoupil nejen s typickým afroúčesem, ale zaujal především tím, že dokázal využít sociální sítě a nastavit politickou komunikaci tak, že dokázala oslovit především mladé voliče a ty, kteří šli k volbám poprvé. Jeho krátké a úsečné statusy byly srozumitelné i pro značnou část mladých voličů.Postupem času sa stal Dominik Feri mediální celebritou, která měla na Instagramu víc než milion sledujících. Tímto mediálním „zásahem“ a zaměřením na mladou generaci se stal z Dominika Feriho fenomén. Často ho dokonce přirovnávali, co se týče vlivu, s top celebritami šoubyznysu, například s Leošem Marešem, který byl do nástupu Dominika Feriho nepřekonatelným fenoménem. Ukázalo sa však, že velmi rychlý vstup do politiky Dominik Feri jako osobnost neustál. Historicky nejmladší poslanec v České republice se velmi rychle dostal na výsluní a jak se ukázalo, nebyl na to ještě dostatečně zralý. Zároveň poté, co se provalila kauza, kterou paradoxně spustil anonymní tweet, vyšly na světlo boží další a další svědectví, která jasně dokazovala, že jeho nevhodné chování nebylo jen náhodným úletem, ale systematickým chováním, a je zajímavé, že celá kauza se provalila až po tak dlouhé době.Když si dvojice novinářů Apolena Rychlíková a její kolega Jakub Zelenka začali celou věc prověřovat, zjistilo sa nejen to, že poškozené dívky se vzájemně neznají a jsou z různých společenských skupin, ale i to, že na nevhodné chování Dominika Feriho sa stěžovaly i jeho kolegyně studentky na právnické fakultě a že mnozí členové akademického sboru dostávali stížnosti na jeho nevhodné chování.Po krátké investigativní práci této dvojice novinářů bylo jasné, že poslanecká funkce a další setrvávání v politice je nereálné. Dominik Feri částečně přiznal, že se víckrát zachoval nevhodně a nedžentlmensky. Pravděpodobně nátlak vlastní strany a samozrejme i rychle se blížící termín parlamentních voleb způsobily, že několik dní po provalení kauzy se Dominik Fero vzdal mandátu v Poslanecké sněmovně, přičemž zároveň oznámil, že v podzimních volbách se nebude dále ucházet o poslanecký mandát. Následně, když se ukázalo, že obvinění vznesená vůči Dominiku Ferimu jsou skutečně vážná, jeho domovská strana TOP 09 přerušila Ferimu členství a je velmi pravděpodobné, že nadobro skončil s politikou. Rychlost a rigoróznost rozhodnutí v kauze Dominika Feriho svědčí o tom, že TOP 09 je stranou, která disponuje jakousi sebereflexí a dokáže přijmout těžké a bolestné rozhodnutí. Ztráta Dominika Feriho bude totiž stranu velmi bolet, protože za něho nemá adekvátní náhradu.Bohužel v případě poslance Jána Heráka se o podobné sebereflexi v žádném případě nedá mluvit. Tento poslanec je pro širší veřejnost téměř neznámý. Řečeno komentátorskou hantýrkou – je to klasická „politická molekula“, což znamená, že je to člověk, o jehož existenci vědí jen ti „zasvěcení“, ale je pod rozlišovací schopností běžných lidí. Za celé své více než roční působení v politice se „zviditelnil“ pouze jediným, velmi nepodařeným rozhovorem v deníku SME, v němž paradoxně „přiznal“, že i opozice má kvalifikované lidi, a zvláště ocenil znalosti a schopnosti koaličního zarytého nepřítele Ľuboše Blahy. To ale bylo vše, co se o něm mohl běžný občan dozvědět.Do centra mediální pozornosti se dostal teprve nedávno, když se začala hromadit obvinění, že jako vedoucí táborů pro sociálně slabé děti sexuálně zneužíval nezletilé dívky. Paradoxem je, že poslanec Ján Herák měl podobné problémy už před vstupem do politiky. Již v roce 2019 bylo proti němu vedeno vyšetřování v podobné kauze, ale předseda OĽANO Igor Matovič ho však navzdory takové kontroverzní pověsti umístil na svou kandidátku. Obviněný poslanec Herák sice obvinění odmítá, ale skutečnost, že je vyšetřován za zneužívání 14letých dívenek, je politicky tak výbušné téma, že základní politické instinkty by ho donutily okamžitě se vzdát mandátu. V prostředí strany OĽANO však není zvykem vyvozovat odpovědnost. Předseda strany Igor Matovič je usvědčený plagiátor, fatální chyby a profesní selhání jeho nominantů, například bývalého ministra zdravotnictví Marka Krajčího, jsou velkoryse přehlížena...V prostředí, kde jediným kritériem politické úspěšnosti je loajalita až za hrob nebo přesněji řečeno servilita, se poslancům promine všelicos. I proto se hnutí OĽANO nejprve uklidnilo v podstatě prázdným gestem, tedy odchodem poslance Heráka z jejich poslaneckého klubu. Po nějaké době, když se série obvinění začala hromadit a když ředitel dětského domova ze západního Slovenska podal trestní oznámení za sexuální zneužití 14leté dívky, k němuž údajně došlo v roce 2018, pochopili i v OĽANO, že další setrvání Jána Heráka v parlamentu je neudržitelné. Ve středu 9. června byl tak poslanec Ján Herák nucen rezignovat na svou funkci s tím, že následně bude čelit trestnímu stíhání. Obě kauzy, česká a slovenská, mají podobný kontext, ale v mnohém se liší. Zatímco poslanec Dominik Feri se přinejmenším nevhodně choval k dospělým ženám a po provalení kauzy byl jeho odchod z politiky doslova otázkou několika málo dní, v případě poslance Jána Heráka šlo o zneužívání dětí mladších 18, ale dokonce i 15 let, které mu byly svěřeny do péče jako vychovateli v dětském táboře. Společenská nebezpečnost a zavrženíhodnost jeho činů je tak mnohonásobně vyšší.Vyvození politické odpovědnosti se však v obou případech podstatně liší. Zatímco odchod Dominika Feriho, jak už bylo řečeno, bylo otázkou dní, odchod Jána Heráka byl proces trvající dlouhé týdny. A zásadní okolnost nakonec: Ján Herák už byl před vstupem do politiky vyšetřovaný kvůli trestným činům, z nichž je obviňován i dnes. Jeho nominace na kandidátku OĽANO svědčí o absolutním chaosu a absolutně povrchnímu výběru kandidátů na poslance.Zdá sa, že dobrodružný styl politiky hnutí OĽANO se jejímu zakladateli Igoru Matovičovi může značně vymstít. Kauza Herák je jasným varováním, že v jeho poslaneckém klubu může být mnoho dalších nástražným min, které mohou kdykoliv vybuchnout. Stačí si jen počkat. Můžeme jen tipovat, kolik jich vybuchne ještě do konce volebního období.

